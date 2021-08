Amda reprueba regularización de autos chuecos por Gobierno Federal

HERMOSILLO, Sonora.- La Asociación de Distribuidores de Automotores de Sonora (Amda) reprueba la regularización de autos chuecos planteada por el Gobierno Federal, pues consideran que no resuelve el problema de fondo, y podría incrementar el uso ilegal de estos vehículos.

"La opinión nuestra como asociación es que una regularización no viene a resolver el problema de introducción ilegal de autos al país, sobre todo en la frontera Norte", opinó Roberto Gómez del Campo, presidente de Amda.

"Esto ya lo hemos visto en regularizaciones anteriores, y no han frenado la introducción de autos, sino que va a crear un problema mayor, porque aumenta la expectativa de la gente de introducir más carros, y eso no es lo que se pretende. No nos parece", insistió.

Propuestas deben ser serias, consideran

Gómez del Campo consideró que las propuestas para la solución de este tema deben ser serias, y considerar a todos los involucrados, ya que de no ser así, no puede haber una solución real, sino solamente simulaciones.

"Creemos que debe de haber otras opciones; este es un tema serio y creo que la solución que busca el Gobierno debe considerar todos los aspectos involucrados en este tema", dijo.

"Desde la gente que requiera autos para moverse, hasta el peligro que representa que se introduzcan autos de contrabando, que no estén controlados, y sean utilizados para secuestros, delitos y robos", agregó.

A las autoridades les solicitó respetar las condiciones ya impuestas para importar autos usados, siempre y cuando sean de modelos anteriores y se paguen todos los derechos de importación.

Mientras no haya otra solución real sobre este tema, esa es la opción más viable para no afectar más a la industria automotriz, después de un año de pandemia, argumentó.