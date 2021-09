Alfonso Durazo puede rendir protesta virtual o presencial, asegura experto

HERMOSILLO, Sonora.- No existe impedimento legal para que el gobernador electo Alfonso Durazo Montaño, rinda protesta de forma virtual, en caso de que debido a su salud no pueda asistir de forma presencial al acto protocolario del 13 de septiembre, explicó Darbé López Mendívil, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados.

Cabe recordar, que Durazo Montaño anunció el jueves pasado que resultó positivo al Covid-19.

El abogado detalló que el acto para que rinda protesta ante el Congreso local, se puede dar si existe un pleno reunido y puede celebrarse el acto protocolario a distancia, pues “estar presente” no es en sentido literal.

Ante la pandemia de Covid-19 las sesiones legislativas y otras actividades se han realizado a través de plataformas digitales, por lo que no existe un impedimento para que este acto se haga a distancia.

No hay una prohibición en la ley, no tampoco hay una autorización sino que lo que se considera es una interpretación, si ese mecanismo de comunicación a distancia es el suficiente y tomando en consideración que este es un fenómeno de salud que ha venido a impactar la salud de todos no tendría que haber ningún impedimento”, explicó.