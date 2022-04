Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora resalta unión con alcaldes

GUAYMAS, SONORA.-“En los municipios es donde se originan los problemas, pero es también desde donde se construyen las soluciones; es por eso que el Gobierno de Sonora trabajará en conjunto con las y los presidentes municipales para atender las necesidades de la ciudadanía”, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al encabezar la “Mesa de Trabajo Municipalista: Proyectos, programas, servicios y acciones de Gobierno del Estado de Sonora”, el mandatario estatal se reunió con los alcaldes y alcaldesas de Bácum, Cajeme, Guaymas, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Suaqui Grande, Navojoa, Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, y Huatabampo y, en conjunto con integrantes del gabinete estatal, tomó nota de las necesidades de las comunidades en la entidad.

No los voy a dejar solos, porque sabemos que si ustedes le fallan a la gente, le estoy fallando a la gente. Tenemos que ir juntos. Y aquí no me importa la filiación política, partidaria, del presidente o de la presidenta municipal, no importa. La gente decidió elegir a uno o a otro o a otra, nuestro respeto para la decisión de la gente, ahora es nuestra responsabilidad trabajar juntos, sumar esfuerzos sin regateos, sin prejuicios, para optimizar los resultados de nuestro esfuerzo”, indicó.