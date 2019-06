Alertan sobre consumo de drogas

EMPALME, Sonora.- Para concientizar a la sociedad empalmense sobre la ola de violencia que enfrentan, el Municipio en coordinación con el Estado, ofreció una plática sobre la prevención de adicciones.



El consejero familiar, David Vega Sotelo, habló sobre los riesgos que representan el uso y consumo de las drogas, las consecuencias dentro del seno familiar y en la propia sociedad.



Subrayó que Empalme, al igual que otros municipios de Sonora e incluso del País, vive una situación difícil, con una violencia extrema por parte de grupos dedicados al tráfico de droga, derivado del uso de sustancias prohibidas.



El especialista consideró que si no hubiera quien comprara drogas, no hubiera quien las vendiera, y por tanto no existirían los asesinatos violentos que se registran hoy día en las calles por el control de la venta.



Apuntó que hay una gran variedad de drogas, unas más adictivas que otras, pero todas crean una adicción y conducen a los consumidores a querer adquirir mayores cantidades, hasta provocarles un grave problema que les afecta en lo físico, lo económico y lo familiar.



El consumo y adicción tiene que ver con la decisión de las personas, pues cada quien decide si tomar un camino correcto o equivocado para conducir su vida", enfatizó.

Entre los tipos de drogas, mencionó, se encuentran el alcohol, tabaco, mariguana, cocaína, crack, cristal y otras que causan mal a las personas, familias y sociedad.



La conferencia fue organizada por el Instituto Municipal de la Mujer y la Dirección Municipal de Salud, en coordinación con el Sistema DIF e Instituto Sonorense de la Mujer.



Durante el evento celebrado en Empalme se contó con la presencia del director de Desarrollo Social, Arnulfo Félix Ochoa; el secretario Técnico, Ignacio Ruiz Núñez; Rossy González González, del Instituto Sonorense de la Mujer; Selene Caro Villa, titular de Atención Ciudadana, entre otros.