Alerta Salud por Covid-19; hay alta circulación del virus

HERMOSILLO, Sonora.- La pandemia de Covid-19 no ha terminado, y en este momento Sonora se mantiene con una circulación viral alta del virus, informó Gabriela Nucamendi Cervantes, subsecretaría de salud.

La positividad en el Estado es del 66% por cada 100 pruebas realizadas, aceptó, aun así, el número de muertes y hospitalizaciones se mantiene en rangos bajos, siendo menos del 2% de los contagios los que presentan cuadros graves de la enfermedad o defunciones.

Afortunadamente, y a pesar de que las cifras de casos van en incremento, el 98% de nuestros pacientes se encuentran en estado ambulatorio, lo que significa que de los pacientes que hemos confirmado, en su mayoría, no están graves y solo requieren cuidados en casa. “Esto es gracias a las coberturas de vacunación”, indicó, “pues los pacientes graves o lamentables defunciones coinciden en no estar vacunados o tener un esquema no completo de vacunación”.