Alerta: Menores en riesgo por ideas suicidas; conoce cómo ayudarlos

HERMOSILLO, Sonora.- El suicidio no es un tema exclusivo de un segmento específico y ni siquiera los más jóvenes están exentos: En los últimos tres años, al menos trece menores de edad en Sonora se provocaron la muerte.



Un niño o un adolescente que decide terminar con su vida puede no ser consciente de la decisión que toma, sin embargo, expertos en salud mental explican que es posible que sí dé señales de advertencia.



"Trae muchas necesidades de reconocimiento, de afecto, de identidad, apunta o deja notas, platica ideas de la posibilidad de que se va a suicidar. Y mucha gente lo toma en broma, no le da la importancia que pudiera tener este tipo de situaciones", señaló Sergio Óliver Burruel, sicoterapeuta y académico de la Universidad de Sonora.



Puntualizó que quienes expresan estas ideas no necesariamente dicen ‘me quiero matar’, pero sí pueden plantear que ya no encuentran sentido a la vida o, simplemente, aislarse de cualquier contacto incluso con la familia.



Aunque en la mayoría de los casos esta conducta es resultado de una depresión, Óliver Burruel mencionó que cuando se trata de un menor de edad también puede haber relación más directa con familias disfuncionales, con el bullying o hasta con el consumo de medios de comunicación.



"Ahí el joven aprende cómo se podría llevar a cabo un suicidio, cómo se podría matar", expresó. "Hay ‘juegos’ de sectas que se manejan en redes, y que para el sólo hecho de pertenecer tienes que matar a otra persona. Los medios influyen muy poderosamente en la conducta de los jóvenes".



Múltiples factores



Juan Manuel Tong Payán, director general de Salud Mental y Adicciones en el Estado, precisó que cada caso debe verse individualmente y que, al igual que en los adultos, un suicidio en un menor se explica por múltiples factores.



"Pudo haber tenido un problema depresivo pero también pudo haber tenido harta impulsividad; pudo haber sido un niño que estaba siendo influenciado por redes sociales, por algunas páginas, porque hay páginas pro suicidas", advirtió.



En general, dijo el funcionario, tanto en Sonora como en México y en el resto del mundo esta conducta se asocia en el 90% de los casos con dos factores principales: Adicciones y problemas de salud mental como depresión y ansiedad.



Y contrario a la creencia de que la mayoría de los que deciden terminar con su vida lo hacen en invierno, aseguró que en Sonora la mayor incidencia se tiene en julio y agosto.



Ambos especialistas coincidieron en que muchas veces el suicidio es prevenible, especialmente si ya hubo un intento no consumado, pues es muy probable que la persona mantenga esa intención si no recibe tratamiento.



"Ante cualquier situación de cambio de conducta de algún familiar o conocido, lo más importante es que se atienda a tiempo y que no se desestime ese cambio de conducta, y se acuda con un sicólogo o a cualquier centro de salud", agregó Tong Payán.