Alfonso Durazo sí podría participar en ceremonia del Grito de Independencia: Inmunólogo

HERMOSILLO, Sonora.- La afección de Covid-19 suele tener una evolución de 15 a 20 días en un adulto promedio, por lo tanto, el Gobernador electo en Sonora, Alfonso Durazo, podría participar en la ceremonia del Grito de Independencia, siempre y cuando no presente complicaciones, argumentó el médico inmunólogo, Alberto Monteverde Maldonado.



"El Covid-19 en adultos suele tener una evolución de 15 días a 20 días; los primeros 5 a 7 días es la fase de replicación viral alta, en la que actualmente se encuentra el Gobernador, y es cuando el virus se empieza a replicar en la vía respiratoria. Normalmente el paciente se encuentra bien, con un poco de fiebre, de gripe, pero nada grave", detalló el médico.

"Para el día siete o diez empieza a aparecer la fase inflamatoria, donde hay falta de aire, tos, disminuye la saturación de oxígeno, se empieza a sentir fatigado, síntomas más fuertes en cuestión de decaimiento, que es donde estaría el Gobernador en esos momentos", dijo.

En ese tiempo, aunque los pacientes no suelen ser altamente contagiosos, y el virus ya no se está replicando, pueden tener las defensas más bajas, no sentirse bien, y estar susceptibles a otras infecciones.



Aun así no todos los pacientes son iguales, expuso, hay algunos que no tienen mayor sintomatología, y tampoco corren el riesgo de complicarse, por lo cual podrían acudir a algún evento, siempre y cuando sigan las medidas de protección adecuadas.



"Casi siempre los pacientes cuando están en fase inflamatoria, que es la fase más peligrosa, contagian menos y el virus no se está replicando, pero es la fase donde las defensas están más bajas y pudiese no sentirse bien", indicó.



"Pero no es algo que se pueda precisar al 100%, hay gente que dura más tiempo en esta fase y otra que dura menos, esto no son matemáticas, el virus no tiene palabra de honor, todo se basa en promedios de lo que por lo general ocurre, y en muchos pudiese funcionar de esa manera, pero en otros ser diferente", puntualizó.



El médico concluyó que siempre y cuando el próximo mandatario se sienta bien podría cumplir con la ceremonia sin ningún problema, pero cuidando de usar cubrebocas en todo momento, así como las personas que se encuentren presentes a su lado durante la ceremonia.