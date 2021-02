Advierte por ola pandémica de Covid-19 más severa

HERMOSILLO.- Sonora podría enfrentar una catastrófica tercera ola de la pandemia después de Semana Santa, si sociedad y autoridades no disminuyen de forma tajante la movilidad en las calles, afirmó el médico internista, cardiólogo y director del área Covid del Hospital Cima, Jorge Cortés Lawrenz.

La pandemia se ve bastante mal y esto se debe a muchos factores, entre ellos que han venido cepas nuevas que seguro están aquí y son muchísimos más agresivas. Y digo que están aquí porque vemos casos mucho más graves en gente mucho más joven”, dijo.

“Además vemos que la sociedad no se ha portado como debería, no nos hemos recluido, hemos tenido reuniones masivas, no hemos hecho caso en Navidad y Año Nuevo y si hacemos lo mismo en Semana Santa habrá una ola muchísimo más intensa que las que vimos en las previas”, aseveró.

El médico hizo un llamado a las autoridades estatales para que sean responsables de la situación que vive Sonora y el País en este momento, y con ello tomen las decisiones adecuadas para evitar un nuevo rebrote de contagios en las próximas semanas.

“Las autoridades no pueden renunciar a su responsabilidad, debe ser rector, calificador y parte fundamental en las decisiones que se tomen en respuesta a la pandemia.

“Por eso yo les diría con todo el pesar de mi corazón y sé que seré duramente criticado, pero las playas no deben estar abiertas, el antro no debe estar abierto y si no se hace caso, las consecuencias serán masivas y pagaremos con vidas este descuido”, advirtió.

PROFESIONALIZAR LA SALUD

El médico, también hizo un llamado a los profesionistas de la salud para que no tomen decisiones basándonos en creencias, en cuanto al tratamiento de los pacientes.

Incluso, recomendó a los médicos no convertirse en “covidólogos”, ya que la medicina se trata de investigación y pruebas, no de inventos.

“Con azitromicina las guías claramente dicen que hay una evidencia fuerte en contra de su uso, porque es un antibiótico y el Covid es un virus, no una bacteria, y por otro lado, puede hacer que lleguen gérmenes más fuertes y duros que hagan coeinfecciones severas en el paciente”, señaló.

El doctor, llamó a la desinformación que existe actualmente una “doble pandemia” que enfrenta el Estado en estos momentos, e hizo un llamado a la información y correcto uso de tratamientos, para evitar más muertes por el virus.