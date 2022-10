"Acusados de homicidio culposo tienen derecho a proceso como cualquier otro ciudadano", dice vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados

HERMOSILLO, Sonora.- Las personas que participan en un homicidio culposo tienen derecho a un proceso como cualquier otro ciudadano que es acusado de un delito, señaló Jesús Alfredo Rodríguez Borbón, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados.

Comentó que los conductores que están en estado de ebriedad y atropellan a una persona deben de ser detenidos y consignados en el momento por el Ministerio Público.

En cambio si el automovilista que participó en un atropellamiento a un peatón o se impactó contra un ciclista la autoridad investigadora debe de averiguar si es un delito imprudencial o doloso.

A mi el resultado de que alguien sea atropellado no me dice en automático que sea imprudencial o que sea doloso, tienen que averiguarse”, expuso.

Recomiendan no ofrecer dinero directamente a familia de afectado

El Ministerio Público del Fuero Común debe de seguir de oficio los casos de lesiones en accidentes viales, aseguró. Además recomendó a los conductores no ofrecer dinero directamente a los familiares del afectado en el accidente porque es asumir la responsabilidad.

Las personas que conducen un vehículo y atropellan a una persona les aconsejó quedarse en la escena del crimen.

“No asustarse, sobre todo si sabes que no fuiste culpable, que las cosas no pasaron por tu responsabilidad, pero si pasaron por tu responsabilidad porque ibas a exceso de velocidad y atropellaste a una persona por el hecho de que no iba por las esquinas”, dijo.

Acuerdos de reparación se deben realizar frente a MP

Por su parte José Alberto Guerrero Luna, abogado del despacho GC Corporativo, detalló que los acuerdos de reparación de daños entre el conductor y los afectados se deben de realizar frente al Ministerio Público para que quede en la carpeta de investigación.

“He tenido clientes que pagan la reparación de daños y les quitan los cargos, porque es parte de un accidente no es con dolo, fue por medio de una culpa, fue ahí donde entran los arreglos, en las oficinas del Ministerio Público”

Los abogados coinciden que es necesario que los conductores de unidades cuenten con un seguro vehicular porque ellos son los expertos en este tipo de casos.