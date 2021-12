Aceptamos disculpas, pero pedimos leyes para proteger a periodistas: Alfredo Jiménez

La disculpa pública que ofrecerá el Gobierno de México a los padres y hermana de Alfredo Jiménez Mota, reportero de EL IMPARCIAL desaparecido el 2 de abril de 2005 en Hermosillo, será aceptada, pero la familia exigirá endurecer acciones y leyes para proteger a periodistas.

José Alfredo Jiménez Hernández, padre del periodista, reveló que mañana en punto de las 13:30 horas, el Estado mexicano ofrecerá disculpa en un acto público de Reconocimiento de Responsabilidad, que será encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la Plaza El Tinaco, en Empalme.

Aceptamos la disculpa, no tenemos nada que objetar en la ceremonia que vamos a efectuar, pero que siga, ojalá y pongan leyes más estrictas para defender los derechos de los trabajadores del periodismo para que no vuelva a pasar lo que pasó con mi hijo”, subrayó.

Alfredo Jiménez Mota,

periodista de EL IMPARCIAL

desaparecido en Sonora

Tras la desaparición forzada de Alfredo Jiménez Mota, resaltó, se han registrado un sinfín de asesinatos y desapariciones de periodistas, los cuales a la fecha siguen impunes y se desconoce exactamente qué sucedió o quién lo hizo.

Es un reconocimiento a la labor que desempeñaba mi hijo en el periodismo, que no tuvo empacho o miedo para seguir lo que estaba haciendo, no lo detuvo nada, ni los consejos, ni los reclamos, ni las súplicas que nosotros le hacíamos”, externó.

El apoyo y la lucha que ha mantenido la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tras la desaparición de su hijo Alfredo Jiménez Mota, hace poco más de 16 años, en Hermosillo, agradecieron los padres del periodista de temas de seguridad.

El acto se desarrollará mañana miércoles a las 13:30 horas en la Plaza El Tinaco de Empalme, donde está prevista la asistencia del gobernador Alfonso Durazo y de otras autoridades.

Es un orgullo para nosotros lo que van a hacer, principalmente por el nombre de la calle, estoy muy contenta con el homenaje que van a hacer, es un apoyo para toda la familia”, expresó Esperanza Mota Martínez, madre del reportero.

Su esposo José Alfredo Jiménez Hernández, puntualizó: “17 años va a cumplir que está desaparecido, lo bueno que el Estado mexicano está reconociendo que él (Alfredo Jiménez Mota) fue un artífice del periodismo que se dedicó a pregonar lo que reinaba en la región, en los estados”.

Jiménez Hernández apuntó que en la familia hay sentimientos encontrados, pues les da alegría saber que el trabajo que realizó su hijo y por el cual fue desaparecido en 2005 se va a reconocer, pero por otro lado se sienten tristes porque ya se van a cumplir 17 años de eso y aún no tienen noticias de su paradero.

“Estamos devastados, pero luchando por seguir viviendo y pues no tenemos palabras para expresar el orgullo que sentimos por recibir este reconocimiento del Estado mexicano sobre su trayectoria”, subrayó.

A continuación la entrevista:

¿Qué representa para ustedes este acto de reconocimiento de Responsabilidad que hará el Gobierno mexicano este miércoles en Empalme por la desaparición de su hijo Alfredo Jiménez Mota?

José Alfredo Jiménez Hernández (JAJH): Es un reconocimiento a la labor que desempeñaba mi hijo en el periodismo, que no tuvo empacho o miedo para seguir lo que estaba haciendo, no lo detuvo nada, ni los consejos ni los reclamos ni las súplicas que nosotros le hacíamos para que dejara eso, no la profesión, pero que cambiara o dejara los asuntos de la nota roja, que se fuera a otra sección. Esperanza le dijo, mi esposa, pues que lo iban a matar porque andaba muy exagerado ahí con sus notas, por lo que sea le decía ella, pero él le decía que no, que a él le gustaba eso y que si moría en el empeño que no había problema, pero nosotros todavía unos días antes, un miércoles precisamente, un miércoles estuvo con nosotros y Esperanza estaba con él platicando y habló sobre ese tema de los miedos de ella y nosotros, nunca quiso reconocer que tenía miedo. Él hizo lo suyo y se dedicó a lo suyo y a nosotros nos relegó a segundo término o sea, él no quiso oír consejos, él a su trabajo y sin miedo a desempeñarlo, pasara lo que pasara, nosotros descansamos de eso, más mi esposa le decía, pero pues ahí están los resultados, 17 años va a cumplir que está desaparecido, lo bueno que el Estado mexicano está reconociendo que él (Alfredo Jiménez Mota) fue un artífice del periodismo que se dedicó a pregonar lo que reinaba en la región, en los estados.

Señora Esperanza, ¿ y para usted qué significa este acto que mañana se realiza?

Es un orgullo para nosotros lo que van a hacer, principalmente por el nombre de la calle, estoy muy contenta con el homenaje que van a hacer, es un apoyo para toda la familia.

¿Es suficiente esa disculpa?

Esperanza Mota Martínez: Yo creo que sí.

¿Cómo se encuentra su familia después de más de 16 años sin Alfredo?

JAJH: Estamos devastados, pero luchando por seguir viviendo y pues no tenemos palabras para expresar el orgullo que sentimos para recibir este reconocimiento del Estado mexicano sobre su trayectoria, pero sí estamos por un lado contentos y por otro lado pues tristes porque no está con uno, ya es mucho tiempo, ya se van a cumplir 17 años de su desaparición y no tenemos noticias de que es lo que le sucedió verdaderamente a nuestro hijo.

¿Cómo ha sido este tiempo en espera de justicia para el esclarecimiento de lo sucedido con Alfredo?

JAJH: Pues ya justicia ya no queremos, ya para nosotros con el paso de los años eso de la justicia está en segundo término, lo que queremos saber dónde quedó mi hijo o qué pasó con él y si está muerto pues darle cristiana sepultura porque al paso que vamos yo creo que nunca vamos a saber verdaderamente lo que le sucedió porque las autoridades encargadas de su investigación no han logrado ningún resultado ni satisfactorio ni negativo, pues estamos esperando a que un día, antes de que nos vayamos de este mundo, que fallezcamos, sepamos qué fue lo que pasó con él, ya son muchos años, ya 17 años, no creemos que se encuentre vivo y menos que vaya a haber justicia de que fue lo qué pasó con mi hijo.

¿Qué considera que ha faltado para resolver el caso de Alfredo Jiménez Mota después de que de inmediato se llevó el caso ante las autoridades e incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

JAJH: Pues no le sabría decir cuál ha sido la fuerza del Estado para investigar el caso de mi hijo, pero pues por lo que vi al principio de la desaparición le pusieron mucho empeño, pero con el paso del tiempo se fue enfriando, como que siguieron ellos en el mismo, lo tienen como un acto simbólico su trabajo de Alfredo, o sea lo que ellos estaban haciendo, su investigación es un acto simbólico, es el único periodista que tiene la Seido (Subprocuraduría Especializada de Delincuencia Organizada) en su investigación y hasta la fecha no ha resuelto.

¿Qué le diría al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta acción que ahora hace su Gobierno?

JAJH: Que aceptamos la disculpa, que no tenemos nada que objetar en la ceremonia que vamos a efectuar, pero que siga, ojalá y ponga leyes más estrictas para defender los derechos de los trabajadores del periodismo para que no vuelva a pasar lo que pasó con mi hijo. Que siga endureciendo las leyes respecto a los que trabajan en la comunicación, ha habido muchos asesinatos y desapariciones de periodistas y siguen impunes hasta la fecha, se desconoce exactamente qué sucedió o quién lo hizo, el actor material o intelectual, no sabemos, se desconoce, que endurezca las acciones o las leyes, cualquiera de las dos cosas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha estado al frente en este proceso ante el Gobierno mexicano, ¿cómo ha sido este acompañamiento?

JAJH: Muy satisfactorio, estamos muy contentos con ellos, estamos muy orgullosos de que hayan participado en este proceso de la disculpa pública porque ellos pusieron mucho énfasis y no escatimaron esfuerzos para que se lograra este cometido que estamos viviendo, nunca se cansaron ellos de estarle exigiendo al Gobierno mexicano, que hiciera que mi hijo apareciera en este homenaje. Agradecemos mucho a Angelita Baeyens, así como a Ricardo Trotti y a Melba Jiménez (de la Sociedad Interamericana de Prensa), su esfuerzo que hicieron para que se lograra lo que vamos a tener el miércoles aquí en Empalme.

México sigue siendo un país de riesgo para ejercer el periodismo, ¿qué mensaje les daría a las autoridades y a los periodistas?

JAJH: A las autoridades que traten de proteger más al periodista porque es muy vulnerable, el periodista la única arma que tiene es la pluma y a los periodistas que le bajen a sus informaciones porque es muy riesgoso y peligroso para su profesión porque actúan impunemente en su contra, sea quien sea, no sabemos exactamente de dónde venga el motivo, muchas veces puede venir de un lado o de otro, se desconoce exactamente. Se lastiman sentimientos ajenos sin saberlo o si se lo sabe pues, muchas veces desconoce por dónde le va a llegar la lastimadura que le van a hacer.

¿Se mantendrán los actos que cada 2 de abril se realizan en la plaza de Empalme para recordar a su hijo Alfredo?

JAJH: Esperemos que sí porque fue una de las peticiones que hicimos en las conversaciones que hemos tenido con la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) de que nos arreglaran la placita (El Tinaco).

¿Qué ha significado para usted y su familia la solidaridad de amigos y colegas de Alfredo en esta lucha?

JAJH: Estamos contentos con eso también porque nunca nos han dejado todos los años, hemos tenido presencia de ellos en esto para recordar el día de la desaparición de Alfredo y ahora últimamente le pedí a la muchacha de Gobernación que no los dejara de la mano para que estuvieran con nosotros (en el acto de mañana), porque ellos también merecen este reconocimiento por todos los años que han luchado con nosotros para buscar justicia y que no quede impune el caso de mi hijo.

Algo que desee agregar…

JAJH: Estamos contentos porque se cumplen los esfuerzos que tuvimos con la CNDH, la SIP y la Secretaría de Gobernación, aparte otras dependencias que no me acuerdo cuáles son, pero son varias dependencias del Estado y del Gobierno federal para que se lograra todo esto que andamos buscando, son ciertas cosas: El nombre de la calle, la placita, la pavimentación de nuestra calle pero no sabemos todavía cómo está el asunto.