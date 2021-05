Abel Murrieta: Familia LeBaron lamentan asesinato de su asesor jurídico

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Consternados se encuentran integrantes de la familia LeBaron por el asesinato de quien fuera su asesor jurídico, Abel Murrieta Gutiérrez.

Kenneth Miller de la Mora, integrante de la familia LeBaron, explicó que no pueden creer lo sucedido a Abel Murrieta, quien fuera "un hombre muy fino y derecho", describe.

"No puedo creer que existe gente o diablos que puedan hacer cosas así. El era un hombre muy fino y derecho, esta es una ocasión muy triste, él no era un hombre de caídas. No tengo palabras para expresar esto que siento, estamos con la familia," indicó.

Comentó que desde que el también abogado Abel Murrieta tomó el caso de su familia se mostraron muchos avances.

"Para mí, para nosotros, es increíble esto que está pasando, pero hay un Dios que ve todo esto y no podrá escapar de la justicia de Dios nunca", resaltó.