AMLO afirma que a la fecha “no se ha escuchado a la gente” afectada por el derrame de 2014 en el Río Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque hay avances en el Plan de Justicia para Cananea, hace falta resolver los daños que ocasionó el derrame de ácido sulfúrico en el Río Sonora, pues "no se ha escuchado a la gente" afectada.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario se refirió al derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre ocurrido el 6 de agosto de 2014 que contaminaron el Río Sonora.

López Obrador aseguró que la “salud es lo que más importa” y que hasta la fecha “no se ha escuchado a la gente” y “no se ha dialogado”.

Lo del agua para Cananea nos falta lo de los daños que se ocasionaron con el derrame de estos líquidos que contagiaron el río y la forma de evitar daños a la salud, que es lo que más nos importa. Porque cuando sucedió esto se creó un fideicomiso, Grupo México entregó recursos al gobierno; no se aplicaron bien, hay plantas potabilizadoras de agua que no funcionan. No se ha escuchado a la gente, no se ha dialogado”, dijo.