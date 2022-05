Mañanera de AMLO: López Obrador reconoce que médicos no quieren ir a algunas zonas del País por la inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los médicos no quieren ir a algunas regiones y comunidades del País por la inseguridad, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario explicó que durante las administraciones anteriores se desató la violencia y hay zonas a donde los médicos “no quieren ir”.

Sí hay regiones, me consta en donde no se podía tener médicos por la inseguridad. Últimamente hemos ido atendiendo este problema. Recuerdo muy bien cuando visité 80 hospitales del IMSS Bienestar y fui a Buenavista de Michoacán al hospital del IMSS Bienestar y estaba vacío, porque no había quién fuera a trabajar ahí”, explicó.