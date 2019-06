¿A dónde se fueron los insectos?

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando Mirna era niña y viajaba con su familia desde o hacia su natal Cananea, Sonora, ansiaba que pronto se enfriara el radiador del auto para buscar entre los insectos que habían quedado adheridos al metal.

“Lo primero que yo hacía, una vez que se enfriaba el carro, era ir a revisar la parrilla para ver qué bichos estaban estrellados, a veces metía un palito al radiador para recuperar algo interesante, una mariposa o algo así”, relató.

Los había por cientos, también en el parabrisas del auto, en las defensas y a veces hasta en el cofre.

“Ahora que salgo manejo tres o cuatro horas y apenas se mancha el carro, ni en el parabrisas, ni en la parrilla, ni en nada los veo, creo que es algo que todos podemos notar de una manera u otra”, resaltó.

Mirna Manteca Rodríguez trabaja como gerente de conservación del programa Sky Island Alliance en México y cree que dos agentes están acabando con los insectos a nivel mundial y en Sonora: Las actividades productivas y el calentamiento global.

“Estos factores afectan negativamente a los insectos por actividades productivas: La pérdida y fragmentación de hábitat por cambio de uso de suelo y el uso de pesticidas, tanto insecticidas como herbicidas.

“Y el calentamiento global es uno de los peores factores, puede afectar a los insectos

no sólo por las alteraciones de patrones climáticos como las inundaciones, heladas o la sequía, sino también desfasa la fenología de las especies”, explicó.

La fenología se refiere a las fechas de floración de las plantas o las temporadas de reproducción de los animales que son en fechas determinadas y se ven alteradas por distintos factores.

Supervivencia en riesgo

¿Qué está pasando con los insectos? Es la pregunta principal y como respuesta los científicos advierten: Están desapareciendo y con ello ponen en riesgo la biodiversidad mundial… y la supervivencia humana.

La cuestión surge de un análisis realizado por un grupo de investigadores comandados por Caspar A. Hallmann, de la Universidad de Radboud en Holanda, quienes encontraron que la biomasa de insectos en 63 puntos de Alemania disminuyó 76% en las últimas tres décadas.

La investigación la realizaron voluntarios conocidos como Sociedad Entomólogica Krefeld, cuyos resultados se conocieron en 2017 y llevó por nombre: “Más del 75 por ciento disminuyó durante 27 años en la biomasa total de insectos voladores en áreas protegidas”.

Los expertos concluyen en su análisis que se espera que la pérdida de diversidad y abundancia de insectos provoque efectos en cascada en las redes alimentarias y ponga en peligro los servicios de los ecosistemas. Esto afectaría a los humanos.

El análisis del estudio fue retomado, entre otros medios a nivel mundial, por The New York Times, donde los autores cuestionaron: ¿Estamos en medio de un apocalipsis global de insectos que la mayoría de nosotros no ha percibido?

Aunque diversos estudios en Europa y en Estados Unidos abordan diversas causas, como las carreteras y las formas de los autos modernos, la mayoría coinciden en que la intensificación de actividades como la agricultura y la ganadería están acabando con este tipo de fauna.

Si bien los expertos han notado esta baja en las poblaciones de insectos, en especial de los voladores, en México y en las localidades de Sonora y Sinaloa se ven limitados para asociar la pérdida de insectos a ciertos factores debido a la falta de estudios puntuales.

“Esto no es algo nuevo, ya han pasado algunas décadas, es más, se dice que en las últimas tres décadas esto se ha venido notando de manera significativa, de tal manera que la biomasa de insectos cae en 2.5% anual a nivel mundial”, declaró Edgardo Cortéz Mondaca.

El entomólogo (experto en insectos) del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) de Los Mochis, Sinaloa, indicó que en el Noroeste de México la agricultura es la principal causa de muerte de abejas, consideradas las principales polinizadoras.

El caso de las abejas

En enero de 2018, apicultores del Sur de Sonora reportaron la pérdida de 250 colmenas, a causa de las temperaturas bajo cero que se sintieron en la región. El hecho significa que millones de abejas murieron en esa región del Estado.

Un estudio del laboratorio de Análisis de Propóleos de la UNAM, presentado en 2019, estimó que en los últimos cuatro años se han perdido en México mil 600 millones de abejas, con graves repercusiones en la polinización y en la producción de miel.

Para el investigador Cortéz Mondaca, la principal causa de muerte de abejas en el Noroeste de México es el uso intensivo de insecticidas que se usan para el control de plagas en amplios campos de cultivo de granos y hortalizas.

“No es tanto que las maten o no, sino que provocan efectos subletales que no provocan en el corto plazo la muerte, sino que causan cambios en el comportamiento de alimentación, de apareamiento y una falla generalizada en el sistema inmunológico de la abeja, lo que después la lleva a la muerte”,

explicó.

El estudio alemán advierte que la pérdida de insectos seguramente tendrá efectos adversos porque éstos juegan un papel central en una variedad de procesos, entre otros, la polinización, como uno de los más importantes.

Son necesarios en el ciclo de nutrientes del suelo y fuente de alimento para otros niveles de la cadena trófica como aves, mamíferos y anfibios. Por ejemplo, se estima que el 80% de las plantas silvestres dependen de los insectos para la polinización, mientras que el 60% de las aves dependen de ellos como fuente de alimento.

Un asunto de ideas

En el caso de Sonora, la pérdida de los insectos tiene también una connotación ideológica, manifestó Valeria Cañedo Montaño, integrante de la organización Alianza Mariposa Monarca, ya que se cree que los campos agrícolas entre más limpios estén de insectos son más productivos.

“Muchas personas piensan que todo esto que está aquí (insectos) son plagas, entonces es algo muy común porque los cultivos generan mucho valor económico”, consideró, “tenemos nuestros cultivos y nuestros campos ganaderos ‘limpios’”.

La experta consideró que la naturaleza está compuesta por delicados eslabones que componen un ambiente y, si uno de éstos falla, el conjunto completo no puede funcionar, lo que pone en riesgo a todos los ecosistemas.

¿Ha notado en su entorno una menor cantidad de insectos?, ¿se ha preguntado qué pasaría si desaparecieran los insectos?