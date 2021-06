109 nuevos casos nuevos de Covid-19 en Sonora y dos muertos por la enfermedad

HERMOSILLO, Sonora.- El titular de salud en Sonora pide a la ciudadanía ser responsable y continuar cuidándose del virus.

"Desde hace poco más de 15 meses te hemos estado informando sobre la situación del Covid-19 en el Estado, pero muchos ya se enfadaron y creen que el virus no existe o porque se vacunaron pueden hacer la vida normal, lamentó decirte que no es así", dijo Enrique Clausen.

"He visto en las calles que algunas personas siguen usando mal el cubrebocas, no guardan una apropiada distancia de los otros, se responsable, asi no te proteges tu, ni proteges a los demás, aseveró.