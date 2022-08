Ven necesario revisar filtros de alcoholimetría

SEGUNDA DE DOS PARTES

Circular por la noche y ser detenido en un retén policiaco en el que está presente más de una docena de agentes, con patrullas al lado de la vía con las torretas encendidas, puede generar preocupación y nerviosismo independientemente de si el conductor ha bebido o no alcohol.

Y es que, con el objetivo de detectar a personas en conducción punible, la Policía Municipal instala en la ciudad filtros de alcoholimetría en distintos puntos.

En un recorrido realizado por este medio se pudo observar que en los filtros de alcoholimetría no participa personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni organismos civiles, y tampoco hay un juez calificador. Esto puede propiciar una relación de corrupción entre agentes y ciudadanos o de confusión, de acuerdo a testimonios de conductores.

La multa por conducir en estado de ebriedad oscila entre 150 y 200 Umas, según se detalla en la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, que en moneda nacional significa un mínimo de 14 mil 433 pesos y un máximo de 19 mil 244; sin embargo, la autoridad lo cobra en un rango menor.

En estos puntos de revisión, la cantidad de 200 pesos puede ser la diferencia entre incurrir en actos de corrupción y salvarse de la multa, o hacerse acreedor a la sanción, según testimonios como el de Gissel, de 29 años.

La joven dijo que pasó en su vehículo por el retén que se instaló el pasado sábado 16 de julio en el bulevar Vildósola y Colegio de Bachilleres a las 23:00 horas, y el oficial de Tránsito que le hizo la primera revisión le pidió al menos 200 pesos para dejarla ir.

Reconoció que había bebido tres cervezas, por lo que al ser revisada su estado etílico excedió la norma, que indica 0.040 gramos de alcohol por 210 litros de aire espirado. Ella resultó con .125 gramos de alcohol.

Me dijo: ‘Ya vi que sí tomaste ¿cómo le hacemos? Porque poniendo tu carro a un lado ya no puedo hacer nada…’”, recordó. ‘¿Y qué hago’, dije. ‘Pues a ver ¿qué traes?’ (preguntó el policía). Saqué mi monedero, porque es donde traigo mi licencia. ‘Pero no traigo nada, en serio’, le dije”.