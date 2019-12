Vecinos de La Caridad denuncian problemas por baldío y una casa

HERMOSILLO, Sonora.- Cansados de la delincuencia, vecinos de la colonia La Caridad denunciaron los problemas que les provocan el mal uso de un predio baldío y una vivienda abandonada la cual es usada por los "vagos" para delinquir.

El lote baldío se ha convertido en un basurero clandestino para la comunidad.

El problema está ubicado en la esquina de las calles Luz Valencia y Francisco I. Madero, en la acera Oriente, donde se aprecia una construcción que abandonada desde hace uno cinco años, pero fue desmantelada por personas sin oficio.

Ya estamos hasta la… de todo esto, oiga, a ver si con usted nos atiende, porque verá cómo hemos llamado para denunciar todo esto que vivimos los vecinos aquí, porque ya no aguantamos a los malandros, aquí se la llevan nomás.

"Han quemado el lugar un montón de veces, viene la Policía y se los lleva, pero al rato ahí andan haciendo desastre otra vez, andan viendo nomás qué se roban y si uno los agarra y se los friega, el malo es uno y al que meten al ‘bote’ será a nosotros y no se vale", expresó uno de los reportantes.

POCOS SE QUEJAN

Por miedo a represalias los reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que aseguraron que son pocos los que se quejan de lo que sucede en el lugar y los delincuentes los tienen bien identificados, por eso los vecinos temen por sus familias.

"Yo no tengo miedo que me hagan algo a mí, sino que tengo hijas y ya saben quiénes somos los que siempre estamos diciéndoles que no hagan daño, aparte, muchos viven aquí cerca, en las Lomas del Norte o en el Guayacán.

"Necesitamos que el dueño se haga responsable", agregó otro de los denunciantes, "que lo multen o que sellen el lugar, porque ahí se mete de todo, de los que andan buscando cartón y botellas, hasta los mariguanos".

Otro de los "dolores de cabeza" para los habitantes de La Caridad, es el predio que se encuentra a un costado, el cual está invadido de basura desde hace varios años y, aunque lo han limpiado en distintas ocasiones, las personas tiran basura y escombro sin tener conciencia.

"Lo que más preocupa es que por aquí pasan muchos estudiantes y aparte de los cholos que se meten al monte, pues a veces no se puede ni caminar, porque tiran perros muertos".