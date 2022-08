Van con la esperanza de encontrar vida; lamentan bomberos no poder rescatar vivos a padre e hijo

HERMOSILLO, Sonora.- Con la esperanza de siempre encontrar a alguien con vida, los bomberos Víctor Manuel Delgado Torres y Pablo Alejandro Preciado Sánchez realizan la búsqueda de las personas desaparecidas en una lluvia o en otras circunstancias.

Víctor Manuel y Pablo Alejandro fueron los oficiales que el pasado domingo encontraron los cuerpos de un hombre y su hijo de 4 años, quienes habían sido arrastrados por la corriente en el arroyo El Realito, al Oriente de Hermosillo.

A pesar de que no son las primeras personas que localizan sin vida, el impacto emocional que esto provoca hace necesario que lleven terapia sicológica.

Para ambos fue difícil esta operación, pues esperaban que no resultara así, aunque como rescatistas estaban conscientes de que era una posibilidad y tenían que seguir adelante.

Nosotros vamos enfocados pensando lo mejor, que vamos a encontrarlos vivos, pero lamentablemente no siempre se puede”, comentó Preciado Sánchez, “pensábamos que a la mejor habían alcanzado a salir a la orilla, llegaron a un rancho y no tenían comunicación, pero es duro entender que eso no pasó”, dijo