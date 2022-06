Reportan mejoría en la salud de mujer afectada en explosión el pasado martes en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- La mujer que resultó herida en una explosión por acumulación de gas dentro de un domicilio en la colonia Casa Blanca presenta mejoría en su salud, informaron compañeros de trabajo de la afectada.

El pasado martes a las 07:30 horas Ruth, de 26 años, resultó con quemaduras cuando ocurrió una explosión al interior de una oficina ubicada en la calle Del Razo entre Tanger y Casa Blanca, de acuerdo a la Policía Municipal, presentó quemaduras en un 80% de su cuerpo.

Uno trabajador comentó que la afectada tuvo una buena noche y presentó una ligera mejoría, aunque en un principio fue reportada delicada.

Explicó que sospechan que la acumulación de gas se debió a que dejaron abierta una perilla de la estufa un día antes del incidente, en el lugar se pudo observar un tanque de gas estacionario en el techo de la construcción.

Ruth, la mujer afectada, tiene dos semanas que ingresó a laborar como contadora a este sitio, relató el trabajador, en la primera semana resultó infectada por el virus del Covid-19 y al regresar en su segunda semana fue lesionada por la explosión.

Le acababa de dar Covid a la muchacha, a la mejor no olía todavía, iba saliendo, si porque yo también digo lo mismo, cómo no le iba a dar el olor, pero la muchacha tiene dos semanas con nosotros”, contó.

Las últimas noticias que tuvieron de su compañera, expresaron, es que tuvo una buena noche y estaba mejor de salud.

Los trabajadores indicaron que la empresa de giro minero es quien se hará cargo de los gastos médicos de la mujer.

Lourdes Esquer, una de las vecinas que están a un costado donde ocurrió el accidente, expuso que su casa resultó con cuarteaduras en dos de sus bardas, se le quebraron tres vidrios de ventana y una llave de agua tuvo averías.

Escuché la explosión, yo creí que era aquí en mi casa de hecho, que algo se cayó o explotó, me subo a la escalera y me asomo no miré nada en el techo y le hablé a mi esposo y fue quien vio a toda la gente enseguida”, contó.