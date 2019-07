"Queremos sentirnos más seguros", afirman vecinos de Los Ángeles

HERMOSILLO, Sonora.- "Queremos sentirnos más seguros", expresaron los vecinos del fraccionamiento Los Ángeles, al solicitar más presencia policial en las calles de la colonia, pues aseguraron que los robos y asaltos en las casas no han cesado.



En un recorrido que se realizó por algunas calles de la colonia localizada al Norte de Hermosillo, los residentes comentaron que especialmente en el parque localizado en San Victoriano y Querubines es donde se reúnen los delincuentes.



"Sí hay luz y todo, pero cuando van a planear algo apagan los focos para que no los vean. La verdad sí pasan policías, pero ya no tanto como antes y es lo que pedimos porque queremos sentirnos más seguros, porque al menos ya sabemos que ahí andan dando vueltas", comentó una de las reportantes.



Los ciudadanos prefirieron permanecer en el anonimato, ya que aseguraron que los mismos ladrones son vecinos y no quieren problemas.



"Es que eso es lo principal, porque si uno habla le va mal y no queremos broncas con nadie, por eso cuando pasan y eso, pues los saludamos, no nos conviene tener de enemigo a nadie, menos a ellos", agregó.



TEMEN REPRESALIAS



Una de las calles con más problemas es La Mirada, ya que aseguraron que algunos de los residentes han sido amenazados por delincuentes, pero prefirieron no "entrar en esos temas" por temor a represalias.



Otro de los problemas que denunciaron los ciudadanos son los colapsos en la red de drenaje y la baja calidad en la pavimentación, ya que hace poco tiempo se reparó la zona y con las lluvias pasadas algunas calles quedaron casi intransitables.



"Vas a decir que en esta calle (La Mirada) pasa todo, pero mira nomás cómo quedó después de las lluvias, además de que casi siempre hay fugas de drenaje, eso es lo que también afectó al pavimento, porque hace poco acaban de recarpetear.



"Todavía ayer corría el agua sucia por aquí, es de esa apestosa, de drenaje y más la lluvia, pues levantaron el pavimento. Espero que sí nos ayuden ahora que salga publicado y que vean que no estamos mintiendo", externó otra de las vecinas.



Aunque los problemas de drenaje son un gran dolor de cabeza para muchos, los habitantes de la colonia Los Ángeles indicaron que la principal necesidad es acabar con la delincuencia y de manera efectiva, antes de que la situación no se pueda controlar.