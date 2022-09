Imprudencia de conductores es principal causa de accidentes viales en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Un total de 31 accidentes viales fue lo que registró la semana pasada, la Policía de Tránsito de Hermosillo, según informó en un comunicado, donde se registraron siete personas lesionadas y una más perdió la vida.

En el boletín que Seguridad Pública de Hermosillo emitió se indica que en la semana que comprende del 5 al 11 de septiembre de 2022, la Policía de Tránsito registró 31 hechos viales, dos menos que la semana anterior. Ramón Manuel Arvizu Quintero, encargado del Dispositivo de Tránsito para una Movilidad Segura e Incluyente (Ditam), declaró en el informe compartido por la corporación que del total de estos hechos, 24 fueron choques entre vehículos, dos choques con objeto fijo, dos choques con objeto colgante, dos atropellamientos y una volcadura.

Detalló que uno de las personas que fueron atropelladas perdió la vida, al Sur de la ciudad, y siete que participaron en el resto de los percances resultaron con algún tipo de lesión.

Arvizu Quintero explica en el texto que las principales causas del total de accidentes viales presentados la semana pasada fueron la imprudencia del conductor, el no respetar distancia con el vehículo de enfrente, exceder velocidad, invadir carril, no respetar la luz roja del semáforo, no respetar la señal de alto y retroceso.

El comunicado también resalta que 133 conductores de vehículo rebasaron el límite de alcohol permitido al consumir y estar detrás del volante, de los cuales 111, fueron detectados en los filtros de alcoholimetría que se instalan durante los fines de semana.