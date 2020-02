Casas y autos "blanco" de la delincuencia

HERMOSILLO, Sonora.- Cansados de los estragos que deja la delincuencia, vecinos de la colonia Bicentenario solicitaron a las autoridades más vigilancia, especialmente en la sección 1810, que es donde los robos a casa habitación y robo en vehículos, están a la orden del día.

Marisol, quien reside en la colonia desde hace 8 años, manifestó que los ladrones la dejaron sin el estéreo de su carro, cuando hace alrededor de tres semanas violentaron uno de los cristales mientras ella y su familia dormía.

"El carro lo tengo en la cochera, pero no tengo cerco, y estábamos durmiendo cuando una vecina me marcó y me dijo que me habían quebrado el vidrio, y ya para cuando salí el fulano se había ido con el estéreo y los papeles del carro.

"Le llamé a la patrulla, pero no vinieron. Me dio mucho coraje, porque apenas en diciembre compré mi carrito y para que venga un desconocido y haga lo que le dé la gana", expresó la afectada.

Otro de los reportantes, quien prefirió permanecer en el anonimato, indicó que en la calle De los Oratorios y Bicentenario, por lo menos tres de las viviendas han sido "blanco" de la delincuencia y aunque las autoridades hagan rondines de vigilancia, no sirve de nada.

"No sirve de nada si nomás andan dando vueltas como locos y levantando a gente que ni al caso, nomás porque los ven mal vestidos los levantan, ahí los traen paseando y los sueltan en el bulevar porque saben que no les pueden sacar nada".

Se quejan de 911

"Deberían de atender cuando se les llama porque robaron, nunca vienen si uno llama al 911, nomás dicen que ahí van y no es cierto. Yo le digo a los jefes que pongan atención, porque en el 911 me dice que ya vinieron y no es cierto", aseguró el ciudadano.

Uno de los problemas más concurrente que hay en la colonia situada al Norte de la ciudad, según los entrevistados, son las casas abandonadas y que desmantelaron los ladrones y las utilizan para drogarse o hacer sus necesidades.

"Se meten a esconderse cuando roban y los andan correteando. Ya estamos hartos de esas casas, deberían de hacer algo, porque nomás son un peligro para todos, tanto de salud como de seguridad.

"A parte de todo, salen muchos animales, porque los mariguanos se meten y hacen sus cochinadas ahí dentro y es una peste", dijo, "salen ratones y se meten a las casas, es un cochinero y todo por los malandros".