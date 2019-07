Baldío en Las Lomas es guarida de ladrones

HERMOSILLO, Sonora.- Robos con violencia a transeúntes es lo que se registra constantemente en un predio baldío en la colonia Las Lomas, por el cual transitan muchas personas para cortar camino, ya que colinda con una plaza comercial y las paradas de camiones.



Los residentes de la colonia localizada al Sur de Hermosillo explicaron que desde hace varios años las personas caminan por esos terrenos, ya que se les hace fácil atravesar el predio, en vez de darle la vuelta a la colonia, pero los delincuentes aprovechan para atacarlos.



"Sí asaltan a cada rato y cada vez se está poniendo más feo, pero pasamos por aquí porque está más cerca, así nomás me bajo del camión debajo del puente (por el bulevar Manlio Fabio Beltrones) y camino derecho para acá y salgo directo a la casa", explicó una de las vecinas.



DE NOCHE, IMPOSIBLE



El callejón que conecta a la colonia con el terreno está ubicado a la altura de las calles Lomas del Bosque y Loma Alta, donde se encuentra un canal de desagüe pluvial, pero que se ha convertido en un sendero con el paso de los años.



"Precisamente ayer asaltaron a una muchacha, lo publicó el en Facebook y pobrecita, la arañaron bien feo y es que todos los días se esconden los cholos y te salen de las lomas de tierra o las ramas, ya de noche ni puedes pasar.



"El otro día también le robaron a una señora ya grande, le quitaron su bolsa y la amenazaron con un cuchillo, pero dijo que no denunció, pues quién sabe", externó Isela Torres.



NECESITAN VIGILANCIA



Algunos de los entrevistados comentaron que se escuchan rumores de que suceden tales hechos, pero personalmente no les ha ocurrido nada, ya que por lo general las víctimas son puras mujeres.



"A mí no me ha tocado, pero a mi esposa sí y a una vecina, les quitaron todo, está canijo, pero pues no hay otra salida más cerca, de aquí sales directo a la plaza (Patio) y pues el camión te deja sobre el bulevar.



"A los hombres pura nada les hacen nada, si me salen a mí les parto su… luego hay muchas muchachas que trabajan en las tiendas de ropa o en el cine y pasan por aquí, ni modo que den toda la vuelta, apenas en carro se podría", indicó Noé Beltrán.



Los denunciantes aseguraron que la situación ya la han reportado a las autoridades, pero han hecho caso omiso, pues les dijeron que esa zona no es peatonal, pero temen que la situación se agrave más, ya que en los últimos robos han ejercido la violencia y podría salir lastimada una persona.