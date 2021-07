Asesinato de periodista Ricardo Domínguez López: “Vamos a investigar todas las líneas", dice la FGJE

HERMOSILLO.-“Vamos a investigar todas las líneas, todas las que existen, las que él mencionó, lo que él señaló, todas…”, dijo la Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras, al encontrarse con las y los periodistas que participaron en un marcha silenciosa exigiendo el esclarecimiento del asesinato de Ricardo Domínguez López.

Además, señaló que ya se encuentra en comunicación con la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión), de la Fiscalía General de la República y con los integrantes de la Mesa de Seguridad, para efectos de coordinar esfuerzos por parte de los tres órdenes de Gobierno.

Ricardo Domínguez López, fue privado de la vida en una agresión armada realizada en su contra, el pasado 22 de julio, en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la colonia Petrolera en Guaymas, este hecho cimbró al gremio periodístico y a la sociedad sonorense, dado que el reportero en varias ocasiones había señalado que sufría amenazas.

Comparto completamente la molestia, el dolor que como gremio tienen, de verdad lo siento… sé que ahorita hicieron una marcha silenciosa y créanme que me dolió más, porque ustedes como medios de comunicación son valiosos en nuestra sociedad, porque son el equilibrio, porque de alguna manera la comunicación y la información que generan como sociedad nos fortalece a las instituciones, aún cuando nos hagan ver las áreas de oportunidad, que para eso están, visibilizarnos en cómo debemos de mejorar nuestra función y nos hagan las observaciones”, dijo la Fiscal General.

Desde el 2018 van 6 asesinatos de periodistas en Sonora

Explicó que, desde 2018 a la fecha, se han cometido 6 homicidios a periodistas, de los cuales en 5 carpetas los imputados ya están en prisión y en dos de estos casos, ya se les dictaron las sentencias condenatorias.

Y al respecto, sobre los culpables de homicidios que se encuentran en prisión, en el caso de periodistas, expresó categórica: “¡No hay Chivos expiatorios!, en los casos que ha habido, sobre resultados en los casos de periodistas, están los que deben estar y está probado científicamente, así que por favor, no me hagan grandes a los delincuentes, sino al contrario, no son chivos expiatorios, por eso ya tenemos dos sentencias condenatorias y están en proceso quienes han sido, tanto autores materiales como intelectuales y estamos todavía en proceso en tres casos para hacerles justicia”.

Manifestó que para esta investigación ha comisionado a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de probada experiencia, que, en otros casos, han brindado resultados efectivos y confiables, por lo que pide la confianza para su equipo, pues está cierta que se van a dar resultados.