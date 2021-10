Sentir el sufrimiento de su familia fue peor que saber que tenía cáncer: Luz del Carmen

NOGALES.- “El recibir la noticia de que tenía cáncer es algo muy fuerte, pero en mi caso fue peor sentir el sufrimiento de mi esposo, mis hijos, mis papás y mis hermanos”, comentó Luz del Carmen Ramírez Loaiza.

La mujer originaria de Mazatlán, Sinaloa y con residencia en Nogales logró vencer el cáncer de mama luego de largos tratamientos médicos, quimioterapias, gracias a su voluntad y por el apoyo de sus seres queridos.

“La prevención es algo primordial yo me hacía revisiones periódicamente, pero aún así el cáncer se desarrolló en muy poco tiempo, a mi me detectaron una bolita, pero siempre me salía que era un fibroadenoma que no representan problemas.

“Después en una revisión de mamograma me salió una lesión muy pequeñita en el otro seno, entonces decidieron operarme y de paso retirar la pequeña lesión y el fibroadenoma, pero en la cirugía resultó que ambos eran cancerosos”, relató.

El doctor abandonó la cirugía y salió del quirófano para avisarle al esposo y los hijos de Luz del Carmen que se había diagnosticado cáncer bilateral de mama y que había que iniciar un proceso largo de tratamientos.

Mis hijos y mi esposo se enteraron primero y ya cuando me dieron la noticia y miré a mi familia se me hizo terrible observar sus rostros de miedo y me armé de valor y pensé: ‘Dios si me das está oportunidad de luchar así lo haré’.

“Nunca me mostré derrotada y tomé una actitud positiva porque no podía permitir que mi familia sufriera y de ahí en adelante con la fe en Dios tomé los tratamientos, las quimioterapias, radiaciones y aquí estoy disfrutando cada segundo de la vida”, narró.