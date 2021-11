Reapertura Fronteriza: Espera sigan a tope las filas en las garitas de Nogales

Las largas filas en las garitas de Nogales se estima que continúen hasta la época de Navidad y al inicio de 2022 cuando los paisanos regresen de sus lugares de origen a Estados Unidos, señaló el presidente y fundador de Vamos Tucson.

Felipe García señaló que según datos de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el flujo de cruces aumentó esta semana en un 70% con relación al mismo periodo de 2020, cuando la frontera operaba con cierre parcial.

Aseguró que pese a que el ingreso de sonorenses no ha sido en la magnitud de otros años sin pandemia, se cumplieron las expectativas porque la reapertura fue en lunes, no todas las personas están vacunadas y la CBP abrió más líneas en las garitas DeConcini y Mariposa para reducir los tiempos de espera.

Los hoteles en Tucson, Arizona, mencionó, operan en un 70% de su capacidad máxima en promedio y otros en un 95%, pero no es únicamente por la presencia de sonorenses, sino también por residentes y ciudadanos que acuden a presenciar los eventos que se están realizando y la siguiente semana será por Acción de Gracias.

Añadió que las personas que ya fueron vacunadas contra Covid-19 y no tienen la información completa en su certificado de vacunación, pueden presentar otros documentos que acrediten la inoculación para acceder a Estados Unidos.

Con un documento que avale que están vacunados con eso suficiente, no se está pidiendo el documento oficial del Gobierno, acá es un papel, no es digital, una tarjeta de cartón, no es un documento nacional y es válido en Estados Unidos”, apuntó.