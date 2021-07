Descarga tu certificado de vacunación Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, anunció que ya está disponible el certificado de vacunación Covid-19.

Destacó que es un comprobante de que ha sido vacunado contra la Covid-19 donde además se indica la fecha de aplicación de la primera y segunda dosis, pero además lote y marca de la vacuna.

Además se incluye la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y el nombre completo.

El certificado de vacunación está disponible para ser descargado en la dirección https://cvcovid.salud.gob.mx, donde se teclea el CURP y se solicita la descarga del certificado de la vacunación.

López-Gatell Ramírez detalló que se decidió por emitir el certificado de vacunación porque en algunos países están aplicando restricciones de viaje a quienes no demuestren que han sido vacunados contra Covid-19, como ha sido el caso de algunos países europeos.

No consideramos que ayude a mejor control de la epidemia, hay muy pocos países en el mundo que tienen vacunación cuantiosa, somos los primeros diez, once países bien identificados, pero hay otros que no han tenido acceso vacuna”, explicó.