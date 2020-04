Proponen en Nogales no pagar sueldo a trabajadores que no se queden en casa

NOGALES, Sonora.- Autoridades locales sugerirán a los empresarios que hayan cerrado sus negocios a no pagar el salario a los trabajadores si no hacen caso de quedarse en casa.



La medida fue anunciada por el Gobierno municipal donde además confirmaron que Guardia Nacional y Policía Municipal sumaron esfuerzos para endurecer medidas de prevención ante la emergencia sanitaria del Covid-19.



La determinación surgió en los acuerdos que se tomaron durante la reunión de la Mesa de Seguridad en la que intervienen las autoridades de los tres niveles de gobierno.



Las autoridades coincidieron en que por conducto de la Guardia Nacional y la Policía Preventiva Municipal se proponga a los comerciantes y empresarios a que comuniquen a sus empleados que se les cancelará el otorgamiento del salario sin trabajar que se les está otorgando durante esta emergencia, si no cumplen con el “Quédate en Casa”.



“La propuesta se derivó de que mucha gente aprovecha el sueldo que está percibiendo sin trabajar para salir de fiesta o de paseo, lo cual es totalmente contrario a las medidas que se están tomando en contra de la enfermedad y los ciudadanos deben entender que el salario que perciben es para que se alimenten estando en casa y no para que salgan a vacacionar’’, advierten.



Otras acciones



Además del reforzamiento de la vigilancia en las colonias y en los comercios que se viene implementando desde que inició la contingencia sanitaria, las autoridades de salud y de protección ciudadana, han hecho innovaciones a fin de que el “Coronavirus” no se propague en la ciudad y poco a poco han endurecido la estrategia para que la gente se quede en sus domicilios, informaron.



“Dentro de estos compromisos que se han hecho en las reuniones de la Mesa de Seguridad, es incrementar las acciones coordinadas por diversos medios con los diferentes entes de Gobierno para invitar a la ciudadanía a que se quede en sus domicilios’’, agregan.