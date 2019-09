Presunta negligencia cobra vida de jovencita; dejó huérfanos a 3 niños

NOGALES, Sonora.- Un posible caso de negligencia en el nuevo hospital del Seguro Social cegó la vida de una jovencita de 21 años dejando huérfanos a tres niños de 4 y 2 años, así como una bebé de dos meses de nacida.



María Guadalupe Ruiz Valenzuela, tiene 47 años, acompañó a su hija Jesús Irelda Anguamea Ruiz, 21 años, en sus últimos momentos y actualmente se hace cargo de los niños Jayden Alejandro y Sofía, de 4 y 2 años, así como de la bebé que aún no registran.



¿Qué sucedió?



La abuela relató que su hija murió el pasado 28 de julio, 23 días después de dar a luz a la bebita.



Explicó que cuando murió, un médico le dijo que la fallecida tenía un hígado muy grande, probablemente derivado de tuberculosis, padecimiento que nunca se lo detectaron.



“El doctor me dijo que nunca en su carrera había visto un hígado tan crecido’’, platicó María Guadalupe.



Los médicos le decían que su hija sufría una depresión postparto y que los altas fiebres, sudoración, vómitos, diarreas y nulas ganas de comer, estaban en su mente y no era algo derivado de una enfermedad.



Trato inhumano



En una ocasión dejaron a su hija todo un día sin tomar nada de agua, porque le harían un estudio y horas antes de morir, tras hacerle un estudio, no recibió atención de un médico, pese al clamor de la familia de que su hija agonizaba.



Problemas del IMSS



La abuela relató que el IMSS se hizo cargo de los gastos funerarios de la joven, y por medio de una trabajadora social le prometieron una pensión vitalicia al niño Jayden Alejandro, quien padece un problema psicomotor y una pensión hasta la edad adulta de las otras dos niñas.



Analizan tuberculosis en niños



Actualmente María Guadalupe lleva a sus nietos a que les realicen estudios de tuberculosis, además se pregunta qué pasará en la guardería “Momentos Preciosos’’ donde laboraba su hija a cargo de niños, ya que nunca fue diagnosticada adecuadamente con la supuesta tuberculosis.



Relató que una vez que le digan que sus nietos están bien de salud espera concentrarse y demandar al Seguro Social por todos los actos de negligencia que derivaron en la muerte de su hija.