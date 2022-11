Policía rescata a un niño migrante en Nogales: “Corrí bien recio para que no me agarraran los de la chamarra azul”, expresó

NOGALES, Sonora.- Un niño guatemalteco, de 7 años de edad, fue rescatado por autoridades luego de extraviarse cuando huyó de “unos señores con chamarras azules” que lo querían detener, al intentar cruzar a Estados Unidos.

“Corrí bien recio para que no me agarraran los de la chamarra azul”, expresó Alexander, quien junto con sus padres buscan mejorar su calidad de vida, en el vecino País.

En información proporcionada por la autoridad municipal se detalla que el niño les comentó la mañana de ayer, que su intención era llegar hasta donde se encuentra su abuelito en la Unión Americana.

Corrí todo lo que pude, a mi mamá le dije que corriera fuerte para que no la alcanzaran, y fue cuando ya no la vi porque seguí por el monte hasta que me cansé”, repitió el niño a las autoridades. Sus padres fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza.