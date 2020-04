Para visitar a familiares y por consultas médicas cruzan residentes de Arizona a México

NOGALES, Sonora- Para visitar a familiares, por un tratamiento médico y para acudir al dentista, es que residentes de Arizona que enfilaban para retornar a los Estados Unidos manifestaron haber viajado a México.



María Flores, residente de Phoenix, Arizona, quien viajaba con dos niños pequeños, dijo haber estado en la ciudad de Hermosillo, donde vive una hija quien recibe tratamiento de diálisis.



“Tengo una hija en Hermosillo que recibe diálisis, vengo de Hermosillo, hay mucha precaución (en México) en todo lo que está pasando están teniendo mucha precaución en México’’, expuso al preguntar sobre su trayecto.



Humberto Robles, residente de Tucson, Arizona, cruzó esta mañana a México para acudir al dentista.



“Pues que se abstengan de viajar si no es meramente emergencia sería lo mejor. Cuando crucé en la mañana por Mariposa no hubo problema cuando regresé al dentista estaba un retén de la Municipal y todo bien’’, expuso.



Mario N, quien vive en Phoenix, permaneció en México desde el sábado pasado de visita con un hijo.



“Me tocó ahorita (pasar por un retén) pues nada nomás me dijeron que si para dónde iba, es todo’’, platicó.