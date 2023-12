Ofrecen terapias y apoyo para vencer el autismo

NOGALES.- Casi 40 niños, incluidos algunos adolescentes y adultos, diagnosticados con autismo, actualmente reciben terapias personalizadas, con pediatras, atención médica y nutrióloga, tras ser valorados en el centro “Venciendo el Autismo IAP”, informó Leticia Burgos Navarrete.

La representante legal y presidenta de la mesa directiva de dicha asociación resaltó que, estas personas reciben acompañamiento de sus papás quienes son orientados para que entiendan mejor el comportamiento de sus hijos y encajen mejor en el núcleo social.

Observó que es el padecimiento con más incremento de casos en la actualidad, atribuibles a factores ambientales, principalmente, y que se han detectado 30 condiciones médicas asociadas al autismo, desde factores genéticos, bioquímicos, virales y estructurales.

Se presenta en familias de todo el mundo de cualquier clase social. Actualmente 1 de cada 160 personas padece de autismo y, de ellas, el 80% son hombres y el restante 20% son mujeres, es decir, de cada 5 personas con autismo 4 son hombres y 1 es mujer, según las estadísticas del Inegi”, comparó.

Cabe mencionar, dijo, que aparte de las personas autistas que atienden en la asociación que dirige, acuden a diversas escuelas de la ciudad para dar pláticas de sensibilización toda vez que existen muchísimos más casos, menos severos, donde interactúan con otros alumnos.

Tenemos niños en escuelas normales y también especiales que atendemos. No tengo a la mano el registro oficial de las personas autistas en Nogales, pero son muchos los casos”, expresó al mencionar que durante su terapia realizan diversas actividades de concentración.

FUERA GLUTEN Y CASEÍNA

Para tratar este trastorno, el cual no es una enfermedad sino una condición en la que convergen varios factores que dificultan el desarrollo mental y social de quien lo sobrelleva, apuntó, lo primero en que se hace énfasis es en la eliminación total de alimentos que contengan gluten y caseína.

Muchos padres de niños con este padecimiento no saben que estas proteínas (derivados del trigo y lácteos) incentivan la hiperactividad y los altera, hasta que llegan a esta institución y se les explica, expuso.

“Los niños con autismo tienen que recibir atención en varias cosas para que tengan avances y una de las más importantes es el área de nutrición, suplementación y de terapias. Tienen que llevar una dieta sin nada de derivados del trigo ni lácteos, colorantes o conservadores.

Hay niños que, cuando son diagnosticados oportunamente, al poco tiempo de eliminar estas proteínas mejoran notablemente su condición y empiezan a mostrar más concentración y menos hiperactividad. Incluso hay adultos que padecen autismo (muy leve) y no lo saben”, indicó.

Burgos Navarrete destacó la importancia del diagnóstico en edad temprana porque de éste depende el grado de recuperación que puede variar desde autismo severo hasta ligero (síndrome de Asperger).

PRINCIPALES SEÑALES DE AUTISMO

Inapropiado apego a objetos inanimados, difícil de abrazar, lenguaje y gestos inapropiados, sin temor a peligros reales, aparenta insensibilidad al dolor, juegos extraños imaginarios, no tiene contacto visual, indiferencia, parece sordo, no le gusta hacer cambios en su rutina, llora o ríe sin causa aparente, se le dificulta relacionarse con otros, repite frases o no tiene lenguaje.

Tal vez te interese: Firme la maquila nogalense y con grandes expectativas por el “nearshoring” en 2024