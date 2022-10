Nogales: Insisten en solución ante riesgo de perder casas en derrumbe

NOGALES.- Claridad y solución inmediata a su problema pidieron vecinos afectados del fraccionamiento Loma Linda, cuyas viviendas corren peligro de derrumbarse, desde hace 15 días, aproximadamente.

Carlos Román Herrera Castro, representante de los vecinos afectados del fraccionamiento Loma Linda y varios de ellos, coincidieron en estar bastante incómodos por la incertidumbre de qué va a pasar.

Anoche (miércoles) la regidora Eva Chávez, que nos está apoyando en nuestro problema, nos envió el documento en el que el Colegio de Ingenieros emite su veredicto, pero no especifica nada nuevo, ni bueno a nuestro favor”, expresó.

Herrera Castro, mientras mostraba el documento, señaló que según este; después de tanta espera, los del Colegio de Ingenieros emitieron su veredicto indicando que:

“Tras la inspección ocular, aparentemente, a simple vista, las viviendas no presentan riesgos evidentes ni daños en su estructura, ni tampoco se tuvo evidencia de daños en el suelo por desplazamiento”.

Luego hacen una serie de recomendaciones técnicas, resaltó, en las que aconseja la realización de un proyecto integral para garantizar la estabilidad del suelo del parque.

Si el parque ya hasta lo clausuraron”, dijo. “Se le está dando largas al asunto, va haber más llovidas y aquí donde estamos caen nevadas y eso nos preocupa mucho porque la tierra se va a poner más pesada y la probabilidad de deslave es mayor. Ojalá y no ocurra algo malo”.

CONSTRUYEN MURO

Herrera Castro indicó que el que la constructora que ocasionó este problema esté construyendo un muro de contención, del cual no saben especificaciones y si va a ser su salvación, no garantiza que estén a salvo dada la calidad del dictamen emitido por el Colegio de Ingenieros

“Ya no confiamos. Ojalá los del Coves sí hagan las cosas como deben de ser, bien estudiadas, no a simple vista. Tanto tiempo para nada. Dictámenes por aquí, dictámenes por allá (de Protección Civil) y la verdad es que no vemos cómo nos vayan a beneficiar, hasta ahorita”, terció Rosa Niebla, vecina afectada.

EL PROBLEMA

El problema comenzó hace casi 15 días cuando una constructora adelgazó el talud del lindero donde están construidos varios módulos habitacionales del fraccionamiento Loma Linda, sobreviniendo un derrumbe que carcomió y desprendió una barda de la propiedad y propició el colapso del parque infantil que tuvo que ser clausurado.