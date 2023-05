Nogales: Esperan repunte de migrantes con eliminación del Título 42

NOGALES, Sonora.- Se anticipa que más gente migrante estará llegando a la frontera con la eliminación del Título 42, a partir del 11 de mayo, y con ello una serie de problemas y consecuencias adversas, por aglomeración de personas en la ciudad, manifestó Gia del Pino.

La vocera de Iniciativa Kino para la Frontera (IKF), consideró que esta afluencia se podría presentar, mayormente, en la garita y los albergues para migrantes mientras esperan que se les brinde una oportunidad de asilo en Estados Unidos.



Externó que ahora la gente podrá acceder directamente a la garita y pedir asilo, ya sea haciendo fila o por solicitud a través de la aplicación del CBP One, por lo que tendrán más opciones, pero probablemente habrá más afluencia de migrantes.

Aunque en IKF siempre están preparados y dispuestos a apoyarlos, no saben que tantas personas más vayan a llegar, además que existe la posibilidad que no nomás este albergue se vea rebasado, sino también otros, observó

Esto puede dar pie, resaltó Gia del Pino, a que los migrantes circulen desorientados por las calles exponiéndose a peligros propios de una ciudad fronteriza donde alguien pueda aprovecharse de su vulnerabilidad cuando ocupen satisfacer sus necesidades básicas, como hospedaje, alimentación y servicios.

Algo muy interesante para tomar en cuenta, la próxima semana, será la forma en que los oficiales de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) manejen la situación cuando los migrantes estén desesperados haciendo larga fila, dijo.

“Lo que sí te puedo decir es que hay muchas dudas e inquietudes por este nuevo cambio porque la gente cree que ahora que se elimine el Título 42 no van a necesitar usar la aplicación CBP One. Eso no es verdad.

“La gente sigue teniendo dificultades con esta aplicación porque es muy reducida la cantidad de citas que otorga. Tiene además fallas y los migrantes se están frustrando por lo que se les va a hacer más fácil acudir a hacer fila a la garita Dennis DeConcini”, previó.

Entonces, cuando esto suceda, dedujo la vocera de IKF, en la garita se dará prioridad a los que ya tengan cita programada a través del CBP One y después a los que no la tengan. Eso podría causar molestias ya que es difícil saber cuánto demorarán en esa fila.

“Otro problema grave que se puede presentar es cuando la gente que no pueda estar más tiempo en la ciudad, ya sea porque fue rechazada su solicitud o porque están desesperados, intenten cruzar irregularmente y ahora sí tendrán consecuencias mayores para ellos, si son detenidos”, agregó.