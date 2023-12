Migrante que cayó del muro fronterizo recibe atención médica urgente

NOGALES.- Miguel, un joven migrante guerrerense, de 23 años de edad, quien se encontraba postrado en cama y sin poder valerse por sí mismo, en el albergue San Juan Bosco, por fin fue atendido después de estar tres días en dicho refugio sin atención médica, informó Juan Francisco Loureiro Esquer.

El director y representante legal del citado albergue manifestó que el viernes por la tarde, Gabriela Nucamendi Cervantes, subsecretaria de Salud en Sonora se comunicó con él para solicitarle toda la información necesaria para atender al migrante lesionado.

Refirió Loureiro Esquer, que el migrante, incluso, ya no quería comer y se estaba debilitando, necesitaba de cuidados especiales para evitar complicaciones y sin embargo no lo hicieron.

El caso es que la doctora Nucamendi, dispuso que inmediatamente Miguel fuera trasladado al Hospital General donde ya se encuentra recibiendo atención especializada, agradeció Loureiro Esquer.

Como referencia, el pasado jueves, el joven afectado reveló a este medio informativo que hace poco más de dos semanas, al intentar brincar el muro fronterizo por Agua Prieta, ya que estaba de aquel lado, la cuerda de la que se sostenía colapsó y cayó desde lo más alto.

“Duré más de una hora tirado, sin poder moverme, sentía bastante dolor. Como no podía levantarme hablé por teléfono al 911 y yo creo que de ahí transfirieron la llamada con los ‘migras’ porque al rato llegaron. Llamaron a una ambulancia y luego me trasladaron hasta un hospital en Tucson, Arizona.

“Tengo fracturada la columna vertebral y las dos piernas. Me hicieron cirugía en la columna, en la pierna izquierda y otra en el pie derecho. Me tuvieron una semana en ese hospital y luego me trasladaron a Nogales tras indicarme que ya me habían atendido con lo indispensable”, expresó.