Clama apoyo migrante con columna vertebral y piernas fracturadas al caer del muro fronterizo

NOGALES.- Postrado en la cama, solo y sin poder moverse por sí mismo, fracturado de la espina dorsal y sus dos piernas, las cuales tiene enyesadas, se encuentra Miguel, de 23 años de edad, implorando ayuda médica. Se siente muy mal, con dolor constante, tanto físico como emocional y anímico. Solamente espera que sus familiares, que vendrán por él con miles de sacrificios desde un pueblo de Guerrero, no se sientan defraudados por regresar derrotado, confesó con tristeza reflejada en su rostro y voz apenas audible.

El joven migrante, por ahora, se encuentra recibiendo apoyo humanitario en el albergue San Juan Bosco, aunque necesita más que eso, ya que no hay personal médico capacitado en el refugio para atenderlo en caso de una emergencia o complicación. Son sus propios compañeros migrantes del albergue quienes se compadecen de él y solidariamente lo apoyan y levantan para llevarlo al baño, a realizar sus necesidades fisiológicas. También eso lo aflige porque nunca había dependido de nadie, confió.

Miguel manifestó que, tras ser deportado por las autoridades migratorias estadounidenses el pasado martes, por la garita de Nogales, fue inmediatamente trasladado al Hospital General donde estuvo alrededor de 3-4 horas. Solamente le brindaron medicamento para el dolor y fue dado de alta. No sabía qué hacer. Estaba desorientado y sin conocer a nadie en esta frontera. No podía moverse y no tenía a dónde ir. La congoja y desesperación comenzaron a invadirlo, reveló quien su "sueño americano" se vio truncado y convertido en una pesadilla.

¿CÓMO EMPEZÓ SU CALVARIO?

Narró que hace poco más de dos semanas, al intentar brincar el muro fronterizo por Agua Prieta, ya que estaba del otro lado, la cuerda de la que se sostenía colapsó y cayó desde lo más alto.

Duré más de una hora tirado, sin poder moverme, sentía bastante dolor. Como no podía levantarme, hablé por teléfono al 911 y creo que de ahí transfirieron la llamada con los 'migras' porque al rato llegaron. Llamaron a una ambulancia y luego me trasladaron hasta un hospital en Tucson, Arizona."

"Tengo fracturada la columna vertebral y las dos piernas. Me hicieron cirugía en la columna, en la pierna izquierda y otra en el pie derecho. Me tuvieron una semana en ese hospital y luego me trasladaron a Nogales tras indicarme que ya me habían atendido con lo indispensable", expresó.

Miguel dijo que, entonces, en ese lugar le comentaron que aquí en México, a través del Consulado, lo iban a continuar ayudando, pero que solo le administraron algo para el dolor cuando arribó al Hospital General. Agregó que solo le dijeron que necesita más atención médica para que pueda recuperarse, aunque no sabe cuál es exactamente su situación de salud, por lo que teme no poder volver a caminar y eso lo acongoja.

Solo quiero que alguien me apoye, aunque sea un poco, mientras pueda caminar", externó sollozando.

