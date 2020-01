Madres guatemaltecas no saben qué hacer

NOGALES, Sonora.- Mujeres migrantes indocumentadas desconocen qué harán con su caso de inmigración ante las autoridades estadounidenses; no saben si irse a Ciudad Juárez o a su país, Guatemala.

Dilma Reina De León Tomás, de 37 años, es una mujer guatemalteca que viaja con su hijo César Érick, de 12 años, y no sabe cómo hará para subsistir hasta el 25 de marzo que tiene una audiencia migratoria en Texas.

"Pues creo que voy a buscar trabajo, pero a lo mejor nos quedamos esperando a ver si podemos pasar, pienso que puede ser una lucha en vano, pero sé que para Dios nada es imposible", expuso.

Fue detenida el 28 de diciembre en la frontera estadounidense con Altar, Sonora y liberada por Nogales el viernes pasado, pero su audiencia en El Paso, Texas la tiene para el 25 de marzo.

Sin recursos, procedente de un país en extrema pobreza donde rentaba y sola mantenía a sus hijos, arribó a Nogales sin recursos y es apoyada en el Albergue San Juan Bosco.

Como ella, María Irma Vázquez de León, de 32 años, se entregó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la frontera de Altar junto a su hijo Vladimir Vicente Pérez, de 10 años.

"Lastimosamente no nos dejaron pasar allá, creo que no es la suerte de nosotros porque Dios tiene plan para cada uno de nosotros, por eso queremos luchar por nuestra vida, nos queremos superar porque en Guatemala es escaso, no se consigue tanto trabajo allá, no tengo dónde vivir, no tengo ni casa, nomás estoy rentando con mis cuatro niños", sostuvo.

Agregó que a sus otros tres hijos de 14, 8 y 5 años, los dejó encargados con una hermana en Guatemala y hasta entonces no sabía si volvería a su país o continuaría su caso, ya que no tiene dinero ni trabajo para viajar a Texas para sostener su audiencia.