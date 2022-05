Impacta a vecinos escena del crimen de Adriana y robo de su bebé en Nogales

NOGALES , Sonora.- Gran consternación entre la comunidad de Nogales causaron los hechos ocurridos en la colonia La Mesa, en donde una niña de 44 días de nacida fue privada de su libertad y su madre fue asesinada presuntamente por dos mujeres.

De manera anónima, vecinos de la calle Valle de Cauca, de la sección Valle Dorado, externaron su asombro ante el hecho que, expresaron, parecía “una escena sacada de una película”.

Describieron a Adriana y a su mamá como personas poco sociables, pero agradables, y que no se metían en problemas; las consideraban tranquilas.

Sabían que la joven había dado a luz a una pequeña, ya que los padres de su pareja viven a un costado del que fue su hogar.

El violento hecho es para los vecinos muy difícil de creer, ya que jamás se imaginaron que en la ciudad pudiera presentarse algo así.

CONSTERNADOS

Una de las personas que dijo haber ayudado a la madre de Adriana al momento en que se supo del delito, destacó que no podía sacar de su mente el momento en que escuchó los gritos de auxilio del suegro de Adriana.

Según la vecina, el cuerpo de la mujer presentaba golpes y ataduras. Añadió que la madre de la víctima aseguraba que posiblemente las mujeres que asesinaron a su hija y se llevaron a su nieta las habían drogado.

Dijo que les trajeron comida y cuando la probaron, sintieron un sabor raro en la bebida y dice que las drogaron… cuando despertó, su hija estaba muerta y la niña no estaba, apuntó.

ACUSAN TARDANZA

Al descubrir el crimen, los vecinos dieron aviso al 911 solicitando la presencia de una ambulancia y de la Policía Municipal.

La operadora me decía que ya venían y ya venían, pero llegaron bien tarde. Yo le decía que no tenía signos vitales, pero nosotros no sabemos qué ondas, cómo revisarla, pero no llegaron sino hasta bien tarde, como media hora después o más”, aseguró la reportante.