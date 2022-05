Graban tres ovnis en Arizona durante un entrenamiento en una base militar

ARIZONA.- Detectan tres ovnis en Arizona durante un entrenamiento en una base militar.

El video recién difundido habría sido grabado el 6 de noviembre de 2018, cuando los pilotos de un helicóptero Apache AH-64 del Ejército de Estados Unidos estaban en un sobrevuelo de entrenamiento.

De pronto, publica Forbes, detectaron tres fenómenos aéreos no identificados que realizaban maniobras salvajes en el cielo no muy lejos y no particularmente alto en el cielo.

El corto clip se toma desde el punto de vista de una pista de aterrizaje en el suelo del desierto mirando hacia arriba, donde se pueden ver tres objetos moviéndose por el cielo.

¿Son esos tres aviones voladores realmente rápidos allí arriba?" dice un piloto por la radio.

Captan ovnis en Arizona

“Probablemente algunos A-10 o algunos F-16”, responde otro.

Pero a medida que se mueven, los tres puntos de luz parecen bailar uno alrededor del otro en formas que parecerían desafiar la física conocida para un avión mecánico.

El lanzamiento del video se produce inmediatamente después de la primera audiencia en el Congreso sobre Ovnis en medio siglo.

El Pentágono está estableciendo una nueva oficina para recopilar y analizar informes de fenómenos aéreos no identificados.