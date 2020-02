Es el fentanilo un "infierno": Testimonio

NOGALES, Sonora.- La facilidad con la que se encuentra y el hecho de que cura la "malilla" (trastorno de abstinencia) de la heroína, ha hecho del fentanilo una droga más buscada y con mayor presencia en la ciudad, pese a los riesgos que representa su consumo.

"José" tiene 34 años y desde hace doce años libra una batalla contra la heroína, pero desde hace unos cuatro meses consume el fentanilo.

"Consumía heroína y en una de esas veces no tenían, y tenían fentanilo, fue cuando me lo ofrecieron, al principio no quise, me dio miedo, al mirar cómo era, como que no me animé. Es azul añil y viene en polvo y se prepara con agua en una cuchara.

"Me inyectaba, una dosis alcanzaba para unas dos o tres veces usarla, pero con el grado que traía de adición mi cuerpo necesitaba más droga fue cuando empecé más fuerte, necesitaba como unas siete, ocho picadas al día", externó.

En una ocasión probó el fentanilo en las ya "famosas" pastillas "M30", pero no tuvo efecto alguno, y al molerlas quedaba como una sustancia plástica que dificultaba inyectársela en la vena.

Como anestesia

"Es como anestesia, antes usaba heroína pero es diferente, con el fentanilo no me hacía el síndrome de abstinencia como la heroína, pero tampoco me daba los efectos de la heroína, lo usaba y me daba sueño, anestesiaba el cuerpo y la heroína no, a parte de anestesiarme como decimos 'viajamos' y el fentanilo es como sueño y anestesia, pero no te trae viajado", ejemplificó.

Del placer a la necesidad

"He consumido la mayoría de drogas y al principio cuando andas sobrio empiezas a consumir para sentir los placeres, después es una necesidad para no sentir malestares.

"El fentanilo no da tanta 'malilla' pero sí te quita la 'malilla' de la heroína, cuando no había heroína y me ponía fentanilo no sentía los malestares de la heroína", abundó.

Como en muchos casos, se inició en las drogas por invitación de un amigo, quien primero se la regalaba, pero a las dos o tres semanas de consumo diario se dio cuenta que la necesitaba.

Primero compraba pequeñas dosis llamadas "chispas", pero después tuvo que triplicar la cantidad de droga hasta llegar a consumir de seis a ocho veces al día.

Casi destruye su vida

"No llegué a andar en las calles, pero me generó que tuviera que renunciar, con mi grado de adicción empecé a robar en el trabajo, a meterme en problemas, a pedir prestado.

"Cualquier adicción causa problemas a la familia, con los hijos, no aportaba dinero en la casa, no convivía con mis hijos, esposa, vivía para consumir y consumía para vivir", recordó.

Uno de los momentos en que sintió que tocó fondo fue que llegó a drogarse en su propia casa, con su familia presente, se metía al baño para inyectarse la droga.

"Todo se siguió acumulando y tuve que salirme del trabajo y casa para no ocasionar más problemas, en ese momento renuncié y me vine para acá (centro de ayuda)", externó.

Luchan por salvar vidas

Después de la "moda" de le heroína; desde hace unos cinco años aproximadamente el "crystal" ha hecho tocar fondo a menores y adultos desatando algunas veces problemas de salud mental de los que jamás se recuperan.

Irma Yolanda Rocha González, directora del Centro, brinda atenciones a 142 individuos y aunque la droga de impacto es la metanfetamina o "crystal", también hay pacientes adictos al fentanilo tanto inyectado como comprimido en las pastillas "M30".

"Sí cae fentanilo, muy esporádico pero continúa cayendo. Tenemos personas que han usado fentanilo, lo muelen, consumen por la vena, lo toman, hay varias maneras".

La directora del centro reconoce que la adicción más difícil de curar es la metanfetamina, ya que muchos recaen y provoca trastornos mentales como sicosis y paranoia.

Recientemente iniciaron la instalación de talleres de manualidades de yeso, pintura, barbería, computación e inglés, e incluso en un promedio de seis meses podrán los internos terminar su preparatoria.

Para prevenir el fenómeno de las adicciones, los expertos recomiendan integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza.

Además, establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos, vecinos y maestros. Así como reconocerles desde niños sus logros.

ES DIFÍCIL COMBATIR: VOLUNTARIO

Es difícil combatir, hay 50 personas que renuncian pero 100 que van hacia la droga, platicó Érick Fuentes Castañeda, un voluntario que a través de la fe cristiana busca ayudar a los enfermos.

"Las drogas están cambiando cada tiempo, la gente también cambia y eso me da más motivación, sé que no todo se puede cambiar pero hay una parte de las personas que han ido cambiando y eso me da más motivación", externó.

Érick lleva a los centros de rehabilitación su programa "La fe fomenta valores", que consiste en dar pláticas de prevención de drogas y acercarlos a la fe cristiana.

Ha visto algunos individuos que usan fentanilo, una sustancia que en poco tiempo destruye a la persona.

"El fentanilo está en Nogales, hay personas afectadas por eso, no puedo hablar de partes donde trabajo, pero ya hay personas afectadas por esa droga", añadió.

El voluntario recalcó la necesidad de preparar a los niños desde sexto año de primaria para que los vendedores de drogas y malas influencias no se aprovechen de su inmadurez.