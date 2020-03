Embajador de EU, Christopher Landau, hace visita a Nogales

NOGALES, Sonora.- Tres de cada mil niños en México nacen con problema de sordera, destacó en su visita a Nogales el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau.



En su visita el diplomático constató la atención que brinda la organización Arizona Sonora Border (Arsobo), que además de dotar de prótesis a bajo costo, lo hace también con aparatos auditivos.



Además de atestiguar la donación de equipamiento que permitirá una detección temprana de problemas auditivos en recién nacidos y bebés, ayudando que de manera temprana se inicie con el tratamiento.



“Soy padre, tengo dos hijos, un varón ahora tiene 18 años, la niña de 13, nuestro hijo nació con alergias muy, muy fuertes, muy graves, nosotros no entendíamos, ese niño lloraba todo el tiempo, no sabíamos, éramos padres por primera vez.



“Comenzaba a sangrar, nos dimos cuenta que no era normal, esos meses que no sabíamos qué tenía, nos costaron meses después de tratamiento que si hubiéramos tenido diagnóstico desde el comienzo no hubiera tenido todos los problemas que tuvo en la vida, tuvo muchos retos por superar”, destacó.



Pero ahora con el equipo donado se podrán hacer pruebas de audiología pediátrica, incluyendo el diagnóstico auditivo, suministros de audífonos y materiales para crear conciencia sobre la problemática, agregó.



Francisco Trujillo, director de Arsobo, agregó que el equipo donado este día, ademas del donado en los últimos dos años por el Comando Norte de Estados Unidos, representa un apoyo por 60 mil dólares.



El embajador arribó a Nogales desde el martes por la tarde y como parte de su visita realizó un sobrevuelo sobre la frontera a bordo de un helicóptero y se reunió con empresarios locales.