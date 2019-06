Detectan ocho taxis "piratas" tras operativo en Nogales

NOGALES, Sonora.- Un total de 19 taxis con irregularidades, entre ellos ocho "piratas’’, fueron detectados en un operativo realizado por la Delegación Local de Autotransporte.



Miguel Amador Romo, titular de la dependencia, expuso que días atrás revisaron 169 unidades de taxi.



Detalló que como resultado hubo 19 autos con irregularidades, de los cuales cinco fueron leves, por lo que sólo se impuso una sanción y se les permitió seguir circulando.



Pero en los catorce restantes hubo problemas de mayor consideración, por lo que se optó por asegurarlos y enviarlos al Corralón Municipal.



El delegado local de Transporte precisó que en ocho de los casos, los vehículos no contaban con su registro público de transporte, por lo que ejercían el servicio de manera "pirata".



"Ocho unidades que no demostraron contar con el Registro Público de Transporte", reiteró. "Obviamente se interna el vehículo al corralón, se detiene la unidad y tienen que pagar la multa correspondiente, que ya no son salarios mínimos, son UMA (Unidad de Medida y Actualización) de 15, 20, 40 si hay reincidencia se va hasta los 80".



En el caso de Sonora el UMA se cotizó este año en 84.49 pesos.



El funcionario adelantó que continuarán con las revisiones en todas las modalidades de transporte público urbano, especializado, pero también privado.