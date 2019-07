Asesinan a un hombre

NOGALES, Sonora.- En el barrio conocido como La Brisa, autoridades locales levantaron durante la noche del lunes los restos de un individuo asesinado a tiros.



La identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente, pero se trata de una persona del sexo masculino, tez morena, complexión mediana, con barba poblada.



Vestía camisa y pantalón de color negro, detalla el reporte de las autoridades locales.



El caso se registró alrededor de las 21:00 horas cuando autoridades fueron alertadas de acudir a la calle Miguel C. Noriega, del barrio La Brisa, donde reportaban a un lesionado.



A la altura de un plantel de educación preescolar localizaron tirada a la víctima, por lo que se pidió la colaboración de Cruz Roja Mexicana, que al arribar manifestaron que no contaba con signos vitales.



A un costado localizaron un casquillo percutido.



Finalmente se procedió al acordonamiento del lugar y se hizo del conocimiento de la Agencia Segunda del Ministerio Público, posteriormente arribaron elementos de Servicios Periciales y los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).



Los elementos municipales dieron seguridad y apoyo a los peritos mientras realizaban el procesamiento del lugar.