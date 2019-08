Acepta madre haber matado a su hija de 5 meses en Nogales

NOGALES, Sonora.-Una joven madre soltera inventó una historia sobre la muerte de su bebé, pero ante evidencias y datos de prueba explicó, ante su defensor, que ella había privado de la vida a su hija, de tan sólo 5 meses de edad.

Xitlali Esmeralda “N.”, de 20 años, fue condenada por el Juez, en procedimiento abreviado, a purgar una condena de 35 años en prisión por el delito de feminicidio en agravio de Xiomara Yatsel.

De un domicilio de la colonia Lomas de Nogales, en esta ciudad, se tuvo conocimiento del deceso de una pequeña de 5 meses de edad, a las 19:36 horas del pasado domingo 4 de agosto.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron a la vivienda, acompañados de personal de Servicios Periciales, para procesar y documentar el lugar de intervención.

La madre expuso, en un principio, que salió a trabajar alrededor de las 05:30 horas de ese domingo, dejando a su pequeña hija al cuidado de una persona del sexo femenino.

Dijo que regresó a su casa entre 13:00 y 13:30 horas, aprovechando la hora de la comida y para pagar la renta del departamento, localizando a la bebé inmóvil sobre un colchón.

Notó que su piel estaba de color morado y no respiraba, por lo que empezó a darle reanimación cardiopulmonar, pero no reaccionó, declaró que quien la cuidaba no estaba.

Presuntamente le marcó a la muchacha, pero no le contestó, por lo que optó por pedir auxilio al número de Emergencias 911, arribando oficiales de Seguridad Pública Municipal como primera autoridad respondiente.

Personal de Servicios Periciales tomó del lugar como indicios dos almohadas de color blanco y dos cobijas, mientras que la madre les expuso que la niña estaba enferma por deshidratación y otros problemas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, a través del Agente del Ministerio Público y elementos AMIC, inició con las indagatorias; la autopsia realizada por personal de Medicina Legal determinó que la muerte de la Xiomara Yatsel fue por asfixia por sofocación; ante la evidencia científica, la madre terminó por aceptar que ante el llanto de su bebé cometió el delito.

La denuncia se realizó el día 4 de agosto, a partir de ahí el Agente del Ministerio Público inició las investigaciones, el 7 de agosto se ejecutó orden de aprehensión y fue en la misma audiencia de vinculación a proceso que se dictó sentencia por 35 años en procedimiento abreviado.

“La baja tolerancia ante la frustración y el pobre control de los impulsos puede llevar a las personas a cometer delitos de esta magnitud con pérdidas tan lamentables e irreparables como el caso de Xiomara Yatsel y la pérdida de la libertad de la madre.

“Las personas que presenten estos síntomas deben tratarse con un especialista en Psicología y con ello evitar y prevenir consecuencias que marcan y cambian la vida de las personas”, expuso Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General de Justicia del Estado.