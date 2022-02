AMLO en Sonora: Analizan retirar las vías ferroviarias del centro de Nogales

NOGALES, SONORA.- Ante la relevancia de los proyectos de infraestructura que se realizarán en Nogales, los cuales cambiarán el rostro de la ciudad y representarán un impacto importante en las dinámicas comerciales con Estados Unidos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a una gira de trabajo a la ciudad fronteriza.

Reunidos en el Puerto Fronterizo Nogales III, y acompañados por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Además los secretarios Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores; Luis Cresencio Sandoval, de la Defensa Nacional; y Jorge Arganis, de Comunicaciones y Transportes; analizaron la iniciativa para retirar las vías del ferrocarril del corazón de la ciudad.

Además de esto, abordaron la modernización de las aduanas y el libramiento de la ciudad. Esto, a la par de la labor diplomática necesaria para que se otorguen los permisos a fin de crear la nueva conexión ferroviaria con Estados Unidos, una vez se retiren las vías del tren del interior de la demarcación.

Con estas obras el presidente López Obrador y el gobernador Durazo Montaño buscan dinamizar la vida dentro del casco urbano de la ciudad fronteriza al aprovechar los espacios que dejará el retiro de las vías en obras necesarias para los habitantes de Nogales.

En la capital del País el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Gobierno estadounidense de financiar una parte de la campaña contra su Gobierno.

“Hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar y si es necesario se lo voy a plantear al presidente (Joe) Biden porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios.

“empresarios que no pagaban impuestos y también por el Gobierno de Estados Unidos que les da dinero a estas asociaciones como la de Claudio X. González y otras”, dijo.

“Una actitud injerencista, pues ningún Gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro País”.

Se debe de respetar nuestra soberanía. No somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente, soberano y, además, yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo”, indicó.