Hace eco llamado nacional de unidad del Presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- A nivel nacional el llamado del Presidente a distintos sectores a reunirse en Tijuana, Baja California ya empezó a hacer eco.



López Obrador convocó a la unidad nacional para defender la dignidad de México y favor de la amistad con el pueblo de EU.



Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro y presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), hizo un llamado en Twitter a sus iguales para reunirse alrededor de la iniciativa del Presidente de la República.



"Como mexicano, como Gobernador, y también en mi calidad de Presidente de @Conago_oficial, hago un llamado a mis compañeros gobernadores para unirnos en torno al Presidente y respaldar esta iniciativa en defensa de lo que nos corresponde, que es el bienestar de las familias mexicanas", escribió en su cuenta de Twitter.



El Gobernador también tuiteó: "Necesitamos que el comercio entre ambos países se fortalezca; necesitamos que se sigan generando empleos para los mexicanos. Es momento de unidad nacional y también, de responder con medidas simétricas, en caso de que la negociación no prospere. Primero el interés nacional".



En cuanto a los sectores económicos el Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXII publicó un comunicado en donde acepta la invitación del Presidente a reunirse en Tijuana el próximo sábado.



"Es momento de unidad en defensa de México ante el intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los productos que México exporta al País vecino del Norte", manifestó.



El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, hizo lo suyo y publicó en su cuenta de Twitter un llamado a cerrar filas.



"La semana pasada declaré que frente a las presiones del Presidente de Estados Unidos de América para imponer a México injustos aranceles cerraríamos filas con todos los poderes del Estado. Hoy en la mañana el Presidente de nuestro País llamó a la unidad nacional. Cerremos filas", publicó.



Aunque los secretarios de Estado aún no han confirmado quién asistirá a encuentro en Tijuana, algunas fuentes consideraron que quizás asistan la mayoría, pues el llamado fue a todo el pueblo de México.



Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, escribió en Twitter: "Las y los



@DiputadosMorena estamos con el Presidente @lopezobrador_ y lo acompañaremos en el acto de unidad por la dignidad de México, el próximo sábado en Tijuana. Todo nuestro respaldo en las acciones que ha encabezado el Gobierno de la República. #EstoyConAMLOxMexico".



PAN: "CONFUNDE ESPACIOS Y FORMAS"



Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, dijo a Grupo Healy que se requiere de un acto de Estado y no un acto popular si articulación.



"El acto debería ser de Estado con diplomacia y sentido estratégico con unidad nacional, lamentablemente confunde espacios y formas", dijo.



Marko Cortés, presidente nacional del PAN, escribió en su cuenta de Twitter que López Obrador debe buscar un encuentro directo con Trump y no mítines.



"El presidente Lopez Obradordebe buscar un encuentro directo con DonaldTrump para solucionar la crisis bilateral; No se requieren mítines políticos para ayudar a México sino actuar con inteligencia, firmeza y reciprocidad", publicó.



El alcalde municipal de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, no asistirá a la reunión que prevé el Presidente en Tijuana el próximo sábado, ya que en esa fecha se encontrará atendiendo agenda en la Ciudad de México para gestión de recursos.



Cede peso ante ajustes de calificadoras



Al cierre, el dólar cotiza en 20.05 pesos a la venta y 19.20 a la compra en Citibanamex, un avance de 10 centavos respecto a su cierre anterior, luego de que las calificadoras degradaran la nota y perspectiva crediticia de México y Pemex.



Al mayoreo, la divisa estadounidense subió 23.10 centavos, para venderse a 19.7480 pesos.



Durante la jornada, la calificadora Fitch bajó las notas de Pemex y CFE, mientras que Moody's pasó de estable a negativa la perspectiva crediticia de ambas empresas.El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó que se planteó a autoridades de Estados Unidos el despliegue de la Guardia Nacional (GN) en la frontera Sur del País.



Luego de las negociaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el canciller indicó que informó al país del Norte de la formación de la Guardia Nacional en México.



"La Guardia Nacional también tiene la encomienda de la coordinación regionales que es la frontera Sur. Les hemos explicado que son 6 mil hombres que van a estar ahí desplegados", señaló el canciller.



Destacó que aún no se llega a un acuerdo, pero que las conversaciones seguirán este viernes. Según The Washington Post, en el marco de las negociaciones entre México y Estados Unidos en Washington, un funcionario estadounidense y uno mexicano habrían llegado a un "acuerdo" no valido sobre la migración, problema central para Donald Trump.