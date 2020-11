Diabetes y Covid-19: “Choque” de pandemias en México

MÉXICO.- En México el 14.4% de los adultos mayores de 20 años sufren de diabetes mellitus, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018-19, convirtiéndolo en el noveno país en el mundo con más diabéticos, según la OMS.

Tales cifras han afectado enormemente a la población mexicana a la hora de enfrentar una pandemia como la Covid-19, pues se ha demostrado que las personas con obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares son las más propensas a agravarse.

Muestra de ello es la historia de Guadalupe y Martín, un matrimonio que enfrentó junto la diabetes por más de 20 años hasta la muerte de él, el pasado 20 de agosto, por Covid-19.

“Mi esposo murió en agosto, pero fue en julio más o menos cuando le diagnosticaron el coronavirus”, contó Guadalupe Madonia.

“Él tenía diabetes desde hace 20 años y yo más o menos tengo con la enfermedad 35. Gran parte de nuestra vida de casados vivimos cuidándonos y con muchas restricciones”, dijo.

Al saber que debido a su condición podrían ser más propensos a agravarse si se contagiaban de Covid-19, evitaban salir de casa, pero debido a la necesidad de atender un dedo del pie con necrosis de su esposo, tuvieron que ir al hospital, lugar donde ella piensa que sucedió el contagio.

“Yo lo llevé al Hospital Chávez un martes y el sábado me sacaron porque me dijeron que Martín tenía coronavirus. Ya no lo volví a ver desde entonces”, recordó.

“Los doctores batallaron para controlar su azúcar y la presión, luego lo entubaron porque no podía respirar, así duró como una semana... gracias a Dios salió de eso, pero para los últimos días ya se había hecho una úlcera en su estómago y arrojaba sangre por la boca y sus heces”, relató afligida.

EL CONTROL ES CLAVE

Este tipo de complicaciones, explicó el médico endocrinólogo y jefe del área de Endocrinología en el Hospital San José Jhocely Reyes, se debe a que los microorganismos como virus y bacterias suelen tener una mayor facilidad de reproducirse en cuerpos con glucosa alta.

Además, grandes elevaciones de azúcar en la sangre producen una supresión del sistema inmune, lo que en conjunto causa un pronóstico bastante desfavorable para la persona infectada.

No obstante, aclaró el especialista, la diabetes no es una sentencia de muerte en esta pandemia.

“Los pacientes que están controlados, que tienen bien sus niveles de glucosa, que cumplen con las metas y hacen ejercicio, tienen factor de riesgo por tener la enfermedad, claro, pero muy probablemente van a responder igual o mejor que cualquier otro paciente al Covid-19”, destacó el médico.

Prueba de ello es el caso de Guadalupe, quien a pesar de haberse contagiado también de la enfermedad, no presentó jamás síntomas fuertes y la superó en pocos días, incluso antes de saber el diagnóstico.

“Yo no sabía que tuviera coronavirus, tenía dolor de cuerpo y cabeza pero le echaba la culpa al cansancio porque estaba en el hospital con Martín”, dijo.

“Cuando llegaba a la casa me acostaba, me tomaba un paracetamol para lo cansado, porque me daba dolor de cabeza leve y dice mi hija que tosía mucho en la noche, pero yo ni lo sentía”, relató.

Fue una semana después de la hospitalización de su esposo que comenzó a sentir una presión leve en el pecho que la ahogaba, eso la hizo tener sospechas y decidió ir con un doctor particular, quien le confirmó el diagnóstico.

“El doctor me dijo que sí, que efectivamente tenía Covid. Él me recetó medicamento, pero aparte tomaba muchos tés y ya me sentía mucho mejor; gracias a Dios no tuve ninguna complicación”, expresó.

Guadalupe aceptó sentirse triste por la muerte de su esposo, pero consciente de la importancia de cuidarse mejor todos los días su salud, ya que la diabetes es una enfermedad que llegó para quedarse en su cuerpo, pero que ha aprendido a controlar.

DOS ARMAS SILENCIOSAS Y MORTALES

En México la mala alimentación y el sedentarismo son las principales causas del gran número de casos de diabetes en el País, señaló el médico endocrinólogo Jhocely Reyes.

“Nuestro estilo de vida no es el más apropiado, es un estilo de vida sedentario, con una gran cantidad de alimentos no nutritivos y ricos en carbohidratos; lógicamente, energía que yo no utilizo la acumulo: Si yo como mucho y no quemo esa cantidad de calorías, en algún momento me va a cobrar la factura”, apuntó.

Una infección urinaria, incluso una gripe común en un paciente que tiene un nivel de glucosa descontrolado, puede hacer que tenga complicaciones, porque para las bacterias o microorganismos ese paciente es un caldo de cultivo para poder reproducirse”

Por ello, dijo ver necesario que la salud pública apueste más por la educación nutrimental y la prohibición de alimentos chatarra, pues considera que ello reduciría considerablemente los niveles de mortandad y enfermedades crónico degenerativas en la población.

EN DATOS

En México, según cifras de la Ensanut, el 14% de la población mexicana sufre de diabetes.

La prevalencia del diagnóstico en el 2018, es del el 10.3%, siendo mayor en mujeres (11.4%) que en hombres (9.1%).

Según la Secretaría de Salud, en Hermosillo se atienden a mil 731 pacientes con diabetes mayores de 20 años y sin derechohabiencia.

En Sonora, del total de defunciones reportadas por Covid-19 hasta el 4 noviembre del año en curso, al menos el 39% eran pacientes diabéticos.