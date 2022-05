"Yo sentía que me iba a dar un infarto": Petra Vargas, abuela de recién nacida que intentaron robarse

HERMOSILLO, Sonora.- “Fue horrible pasar por eso, yo sentía que me iba a dar un infarto al darme cuenta que se habían robado a la niña porque me imaginaba lo peor, cerraba los ojos y la veía sin ojos, sin corazón, sin órganos”, dijo Petra Vargas, abuela materna de la pequeña que el pasado 3 de mayo intentaron robar en el Hospital Integral de la Mujer (Himes).

Hasta ayer ni la abuela, la madre, el padre de la bebé, ni ningún otro integrante de la familia han recibido apoyo sicológico de ninguna institución de Gobierno para superar el evento al que se enfrentaron.

Antes de que mi hija diera a luz nos ofrecieron apoyo en el DIF pero después de lo que pasó ya no volvimos porque nos da miedo salir. También nos dijeron que podíamos ir a recibir atención psicológica pero no nos dieron cita, no fue formal”, externó.