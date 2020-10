Vuelven a "reciclar por sonrisas" para apoyar a niños con cáncer

HERMOSILLO, Sonora.- Organizaciones altruistas realizaron por tercera ocasión la colecta de material reciclable “Reciclando por sonrisas”, que además de ayudar al cuidado del medio ambiente tiene como meta apoyar a niños y jóvenes con cáncer y lupus.

Jóvenes por la comunidad, Ludoteca Ave Badu, He for she, Somos acción Sonora, Movimiento Ecobigoc y Chaviza revolucionaria empezaron con esta iniciativa hace poco menos de un mes y gracias a la buena respuesta ya llevan tres ediciones.

Hoy tuvimos muy buena recepción desde muy temprano, incluso hemos tenido más gente ahora que nos está ayudando y estamos muy contentos con el resultado”, comentó Daniela Salas, integrante de Jóvenes por la comunidad.

En cada una de las tres colectas han recibido papel, cartón, latas de aluminio, botellas y tapitas de plástico. Todo lo recaudado con la venta de estos materiales se utilizará para pagar tratamientos y medicinas para menores con cáncer y lupus.

Daniela Salas comentó que en días pasados también recibieron medicamento y ya se entregó una parte, el resto se hará llegar a los pacientes en los próximos días, todo a través de la Ludoteca Ave Badu.

Añadió que incluso ya tienen fecha para una cuarta colecta, la cual será el 7 de noviembre y, al igual que las anteriores, será en la plaza Emiliana de Zubeldía, afuera del acceso principal de la Unison.

La joven activista invitó a los hermosillenses que aún quieran hacer un donativo o tener más información a ponerse en contacto con alguna de las seis organizaciones participantes.

¿QUÉ SE PUEDE DONAR?

Papel de oficina, revistas, periódicos, cuadernos, etcétera.

Cartón.

Botellas y tapitas de plástico.

Botes de aluminio.

Medicamento oncológico.

Donativos económicos, número de cuenta Banamex: 5204 1672 5031 6593.

MÁS INFORMACIÓN