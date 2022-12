Vuelos de Volaris de Hermosillo con destino a tijuana registran hasta 24 horas de retraso según pasajeros

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta 24 horas de retraso tienen algunos vuelos de Hermosillo con destino a Tijuana, reportaron pasajeros.

Aunque según la información oficial estos retrasos que se han reportado en varias ciudades del país con vuelos con destino a Tijuana se debe a la neblina, los retrasos solamente se han presentado en la aerolínea Volaris.

Omar Duarte, originario de Hermosillo y quien tenía su vuelo ayer a las 23:00 horas, fue informado de que se atrasaría tres horas y después hasta las 11:00 de este lunes, pero se volvió a atrasar hasta las 15:50 horas, por lo que estaba a la espera del vuelo.

"Dicen que es por la neblina, pero he estado viendo en redes y es con Volaris el problema desde el fin de semana. Al menos aquí nos han dado información, pero vi que en otras ciudades no los estan atendiendo", dijo.

Sonia Urbalejo tenía su vuelo programado para las 11:17 de este lunes, pero se lo cambiaron para mañana a la misma hora y tendrá que esperar en el aeropuerto.

Dijeron que era por condiciones meteorológicas, pero hay otros comentarios de que no es cierto porque hay vuelos a Tijuana de otras aerolíneas que no han cancelado. No me dijeron que me iban a dar compensación para el hotel, estoy buscando, pero al parecer tendré que quedarme en el aeropuerto", comentó.